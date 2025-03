Roma. Prestigioso premio al Comune di Chiusi ed a Cirfood per la mensa scolastica

(comunicato stampa) Il Comune di Chiusi, rappresentato dall’assessora Maura Talozzi, nella giornata di martedì 4 marzo ha ricevuto il Premio Foodinsider nella categoria “partecipazione e comunità” in occasione del Summit della mensa scolastica che si è tenuto nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini a Roma. Il riconoscimento è stato assegnato “per l’orgoglio, la creatività e la volontà di sperimentare, portando la mensa oltre le mura scolastiche e trasformandola in un’esperienza condivisa con la cittadinanza attraverso una degustazione pubblica cha ha promosso il valore di un’alimentazione sana e sostenibile”.

“Desidero ringraziare – afferma l’assessora Maura Talozzi – il CCN Chiusi Città, il gestore della mensa Cirfood, con un pensiero speciale alla cuoca Daniela, e Marco Socciarelli. È grazie al loro impegno che abbiamo creato le condizioni necessarie per far scoprire la mensa al di fuori dei suoi spazi, ottenendo un grande successo a Slow Beer. Un sentito ringraziamento anche alla consigliera comunale Sonia Nasorri e ad Anna Nastro, Presidente della commissione mensa, che mi hanno accompagnato a ritirare questo premio e con le quali collaboriamo costantemente per migliorare il servizio.”

Il Summit è stato organizzato da Foodinsider in collaborazione con Città Metropolitana di Roma Capitale e l’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma, e rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti coloro che credono in una ristorazione scolastica di qualità e nel suo ruolo fondamentale per il benessere delle future generazioni e del pianeta.