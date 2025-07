Regione ” Visita all’Ospedale di Castiglione e ai servizi di Magione, Tavernelle, Passignano, Città della Pieve, Ellera.

(aun) (comunicato stampa) Una visita delle numerose strutture sanitarie e ospedaliere dell’area del Trasimeno per fare il punto sullo stato dei servizi, valutare le potenzialità di sviluppo e confrontarsi direttamente con gli operatori sanitari. È quanto ha realizzato, ieri 28 luglio, la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, accompagnata dalla Direttrice regionale Salute e Welfare Daniela Donetti, dal Direttore generale dell’Usl Umbria 1 Emanuele Ciotti, dal Direttore sanitario Ottavio Alessandro Nicastro, dalla Direttrice del Presidio Ospedaliero Unificato Teresa Tedesco e dal Direttore del Distretto del Trasimeno Emilio Paolo Abbritti. Hanno partecipato alle visite anche l’Assessore regionale Simona Meloni, il consigliere regionale Cristian Betti e i sindaci dei comuni interessati, confermando la sinergia istituzionale fondamentale per lo sviluppo dei servizi sanitari territoriali.

L’itinerario ha incluso il Centro della Salute e la Casa della Comunità di Magione (prossima all’inaugurazione), il Centro di Salute di Tavernelle, il CORI di Passignano sul Trasimeno che nel solo 2024 ha assistito quasi 500 pazienti tra degenza ordinaria e day hospital riabilitativo, la Casa della Comunità di Città della Pieve – prima inaugurata in Umbria – insieme al centro DAI, primo in Italia interamente dedicato al trattamento del disturbo da alimentazione incontrollata e dell’obesità. La giornata si è conclusa con la visita e al Centro di Salute di Ellera, che ospita il polo riabilitativo per età adulta del territorio perugino, afferente al Centro servizi Grocco.

Particolare attenzione è stata dedicata all’ospedale di Castiglione del Lago, dove i lavori di restyling si avviano alla conclusione. In questa fase finale gli interventi coinvolgono la camera mortuaria, il corridoio di collegamento, vari servizi e, dal mese di agosto, il reparto di Pronto Soccorso. Il progetto di ammodernamento, avviato diversi anni fa, ha già prodotto significativi miglioramenti: dal nuovo reparto di Chirurgia inaugurato ad aprile, alla realizzazione della galleria di collegamento all’ascensore montalettighe da via Belvedere, dal reparto di emodialisi al primo piano ai nuovi ambulatori e alla Chirurgia ambulatoriale nell’ala nord, fino all’ampliamento della palazzina di Medicina. L’investimento complessivo ammonta a 4.642.822 euro.

“Oggi ho potuto toccare con mano l’eccellenza della nostra sanità territoriale e il lavoro straordinario dei nostri operatori”, ha dichiarato la Presidente Stefania Proietti. “Le strutture del Trasimeno rappresentano un modello virtuoso di sanità di prossimità, capace di coniugare innovazione e vicinanza ai cittadini. Dal centro DAI di Città della Pieve, unico in Italia nel suo genere, alle Case della Comunità che stanno ridisegnando l’assistenza territoriale, fino ai lavori di ammodernamento dell’ospedale di Castiglione del Lago: questi investimenti dimostrano la nostra volontà di costruire una sanità sempre più moderna ed efficiente. Il territorio del Trasimeno merita servizi sanitari all’altezza delle sue specificità e delle esigenze dei cittadini, e noi continueremo a investire in questa direzione, valorizzando il patrimonio professionale e umano che rappresenta la vera forza del nostro sistema sanitario regionale”.