Regione. Consiglieri di Opposizione “Lago Trasimeno, accordo Umbria-Toscana frutto del lavoro del centrodestra”

(comunicato stampa) “L’assessore Meloni ha annunciato con entusiasmo la firma dell’Accordo di Programma Umbria-Toscana sul Lago Trasimeno, senza però menzionare che questo traguardo è il frutto di un lavoro concreto portato avanti negli anni dalla Giunta regionale di Centrodestra. Ormai senza stupore, ci troviamo a constatare l’ennesimo tentativo di appropriazione indebita di merito da parte dell’attuale Giunta di sinistra. Gli umbri conoscono bene la verità, ma riteniamo doveroso ribadire con chiarezza che crisi idrica del Trasimeno è stata affrontata con determinazione dalla Giunta precedente: nel luglio 2024, la presidente Tesei ha formalmente richiesto al Governo nazionale la nomina di un commissario straordinario per la gestione dell’emergenza. Una richiesta accolta il 1° ottobre dello stesso anno con la nomina di Nicola Dell’Acqua da parte del Ministro Matteo Salvini. In parallelo, l’amministrazione regionale di Centrodestra ha promosso importanti studi di compatibilità tra le acque dell’invaso di Montedoglio e quelle del Trasimeno, commissionando al Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Perugia un’analisi che ha confermato la fattibilità di un trasferimento annuo di 10-15 milioni di metri cubi d’acqua, con un innalzamento stimato del livello del lago di circa 10 centimetri all’anno.

Già nella scorsa legislatura era stato inoltre avviato un dialogo interregionale con la Regione Toscana, finalizzato all’aggiornamento del protocollo d’intesa sulla gestione delle risorse idriche, includendo per la prima volta il bacino di Montedoglio nel sistema di tutela e riequilibrio del Trasimeno. Tutti questi passaggi fondamentali sono stati compiuti dalla Giunta Tesei, che ha posto le basi solide e necessarie per l’Accordo di Programma che oggi la Giunta Proietti si appresta a firmare, senza neppure un cenno di riconoscimento verso chi ha realmente costruito questo percorso. Le continue mistificazioni della realtà da parte dell’attuale maggioranza regionale sono l’ennesima conferma di un atteggiamento arrogante e strumentale, che rivela, dietro la facciata propagandistica degli annunci, l’incapacità amministrativa di un campo largo che ha bisogno di intestarsi i risultati degli altri per mascherare l’assenza di una visione propria”.

Così in una nota i consiglieri regionali di opposizione:

Enrico Melasecche (Lega Umbria)

Donatella Tesei (Lega Umbria)

Paola Agabiti (Fratelli d’Italia)

Matteo Giambartolomei (Fratelli d’Italia)

Eleonora Pace (Fratelli d’Italia)

Laura Pernazza (Forza Italia)

Andrea Romizi (Forza Italia)

Nilo Arcudi (Umbria Civica – Tesei Presidente)