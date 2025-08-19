Rubriche

Regionali Toscana. Accordo fra PD – 5Stelle. C’ è Chiusi nell’Alta Velocità.

Importante notizia a livello politico, in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre in Toscana.  Nell’accordo siglato fra Pd e M5S al 23° punto c’è l’indicazione del potenziamento dell’Alta Velocità in Toscana facendo esplicito riferimento ad Arezzo e Chiusi. Ora si tratta di vedere, oltre i necessari dettagli, cosa dice a proposito il programma del Centro Destra. E poi augurarci che vinca chi tratta meglio questa nostra zona. Sarebbe comunque importante che la Regione Umbria desse qualche segnale riguardante questa notizia.  A seguire la notizia ed il dettaglio del punto dell’accordo che ci interessa. (g.f)

 

