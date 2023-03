Provincia. Viabilità al Trasimeno – Pievese. Eseguite opere di manutenzione per quasi 500mila euro in un progetto di due milioni.

(Cittadino e Provincia) Opere di manutenzione per un valore di 455.000 euro già eseguite, corrispondenti circa al 50% del finanziamento totale.

A tanto ammontano gli interventi che la Provincia di Perugia, tra gennaio e febbraio, ha eseguito sulla rete stradale di propria competenza nel comprensorio del Trasimeno.

A fare il punto sui cantieri che interessano i diversi comuni del lago è stato nei giorni scorsi il consigliere provinciale delegato alla viabilità, Moreno Landrini, nel corso di un sopralluogo con i tecnici e il responsabile di Zona, Pasquale Billi. Sopralluogo che lo ha visto in particolare percorrere alcune strade provinciali che attraversano i comuni di Piegaro, Città della Pieve, Paciano e Castiglione del Lago. Con tappa anche presso il deposito di Moiano (nel comune di Città della Pieve).

“Lavori significativi sono in corso da parte della Provincia di Perugia su tutto il suo territorio”, ha avuto modo di dichiarare lo stesso Landrini. “In particolare – ha poi comunicato – nei comprensori di Perugia e del Trasimeno si stanno investendo quasi due milioni di euro per il rifacimento di manti stradali e il consolidamento del sottofondo. Un importante lavoro di riqualificazione, per garantire più sicurezza a chi percorre queste arterie. Ad oggi siamo a circa il 50% delle realizzazioni, con opere che interessano in maniera capillare numerosi comuni della provincia”.

Tornando all’area del Trasimeno, a febbraio il comprensorio è stato interessato da molteplici interventi. In particolare sono stati effettuati lavori di risanamento della fondazione stradale (demolizione vecchia pavimentazione, rimozione fondazione non idonea, rifacimento nuova fondazione in pietrisco, installazione geogriglia) e di rifacimento della nuova pavimentazione sulla S.P. 310 tratto 1° di Paciano (dal Km. 4+750 al Km. 4+930) per 80.000 euro e sulla S.P. 306 tratto 2° Castiglionese – località Olmini e Colgiordano (dal Km. 0+000 al Km. 0+160) per 55.000 euro, e lavori di rimozione della pavimentazione ammalorata e rifacimento della nuova pavimentazione sulla S.P. 306 tratto 1° Castiglionese a Macchie (dal Km. 8+300 al Km. 8+900) per 50.000 euro.

Inoltre, con una spesa di circa 270.000 euro), si è provveduto ad effettuare il rifacimento della pavimentazione sui seguenti tratti stradali: S.P. 307 tratto 1° di Piegaro (dal Km. 0+720 al Km. 1+160 e dal Km. 7+177 al Km. 7+482); S.P. 307 tratto 2° di Piegaro – confine con la provincia di Terni (dal Km. 0+020 al Km. 0+225); S.P. 308 tratto 2° di Città della Pieve – zona Ponticelli (dal Km. 1+700 al Km. 2+000, dal Km. 5+220 al Km. 5+380, dal Km. 8+050 al Km. 8+330 e dal Km. 8+480 al Km. 8+840); S.P. 308 tratto 3° di Città della Pieve (dal Km. 9+450 al Km. 9+550); S.P. 309 tratto 1° di Moiano (dal Km. 2+390 al Km. 2+800); S.P. 305 di Ceraseto nei pressi del centro abitato di Paciano (dal Km. 2+100 al Km. 2+200); S.P. 143 tratto 2° di Lisciano Niccone in località Soccorso di Magione (dal km 1+000 al km 1+350).

Come detto, i lavori fin qui eseguiti rappresentano all’incirca la metà di quelli finanziati. Secondo le informazioni fornite dai tecnici del Servizio gestione viabilità, la Provincia procederà con l’opera di manutenzione della rete stradale senza soluzione di continuità. Nelle prossime settimane infatti i cantieri si sposteranno sui comuni di Magione, Passignano e Castiglione del Lago.