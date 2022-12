Promozione. E’ il Tavernelle l’anti Pierantonio. Poi sette squadre in tre punti.

Si attendeva il risultato del “Moratti” in Val Nestore, per sapere chi poteva essere l’anti Pierantonio. La sfida era tra Tavernelle e Montone. L’hanno vinta i ragazzi di mister Abenante, pur privi di diversi elementi. A risolverla è stato, manco a dirlo, Lorenzo Cacciamano, che da pochi passi è stato pronto a girare in rete una scorribanda sulla sinistra di Brescia. La distanza dalla vetta dove siede il Pierantonio è notevole, è di nove lunghezze, e gli umbertidesi sono ad una giornata dal termine del girone di andata ancora imbattuti. Ma nel calcio si dice che la palla è sempre rotonda…

Altro risultato da segnalare, in questa giornata in cui la Pievese del Presidente Rampi e del vice Gorello, ha osservato il turno di riposo, è quello del Sigillo, che dopo essere stato piegato al Serenella Baglioni dai biancocelesti, ha piegato sul proprio campo il quotato Castel del Piano per 2 a 0. A valanga il Marra San Feliciano sul povero Gualdo, 5 a 0, che consente alla squadra lacustre di inserirsi nel gruppone delle inseguitrici.

E proprio la storia di questo gruppne rischia di diventare l’elemento di maggiore interesse del girone di ritorno. Dietro il Pierantonio ed il Tavernelle infatti ci sono nello spazio di tre punti, sette squadre: le quattro altotiberine Padule, Pietralunga, Montone, e Selci. Più Marra, Castel del Piano e Pievese.

Domenica intanto si disputa l’ultima giornata del girone di andata. Il match più interessante si gioca a Castel del Piano, fra i rossoblu locali e i ragazzi di mister Saravalle.