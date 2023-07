Progettazione europea. Pubblicato il nuovo bando di Fondazione Perugia

Tante novità per la seconda edizione del programma rivolto a Terzo settore e enti pubblici

A partire da ottobre i laboratori di formazione. Previsti premi per i progetti migliori

Acquisire tutte le competenze e gli strumenti necessari per partecipare efficacemente a un bando europeo. È l’obiettivo dell’Atelier di Europrogettazione di Fondazione Perugia, rivolto e enti pubblici e organizzazioni del Terzo settore del territorio. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, questa seconda edizione del programma è arricchita da laboratori ancora più pratici e operativi, al fine di accompagnare i soggetti partecipanti in tutte le fasi della progettazione internazionale.

I percorsi su misura comprenderanno attività di affiancamento, tutoraggio e assistenza tecnica. L’Atelier di Europrogettazione, infatti, non è solo un corso di formazione, ma uno spazio in cui individuare e sviluppare idee progettuali finanziabili, giungendo fino alla concreta partecipazione a un bando europeo.

L’Atelier si articolerà in un ciclo di incontri laboratoriali, suddivisi in moduli consequenziali, che si svolgeranno presso la sede di Fondazione Perugia. Sono previste delle selezioni intermedie per determinare le organizzazioni che potranno accedere alla fase successiva.

I primi due moduli si svolgeranno nel mese di ottobre 2023. In seguito, saranno individuati i quattro partecipati che potranno accedere al terzo e ultimo laboratorio, in programma all’inizio del 2024, in cui tutor esperti accompagneranno gli enti nella scrittura di una proposta progettuale. Coloro che parteciperanno effettivamente a un bando europeo, infine, potranno ricevere un premio in denaro come riconoscimento per il lavoro svolto.

«Il contesto economico e internazionale ci spinge a puntare con forza sulla progettazione europea – spiega Cristina Colaiacovo, Presidente di Fondazione Perugia –. Attraverso questo percorso sperimentale, giunto al secondo anno, intendiamo offrire agli enti pubblici e al Terzo settore un sostegno stabile per cogliere tutte le opportunità provenienti dall’Unione europea. Supportare il territorio, oggi più che mai, significa anche diffondere competenze e investire sulle capacità progettuali della nostra comunità».

Per candidarsi all’Atelier di Europrogettazione è necessario possedere i requisiti specificati nel bando. Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 del 19 settembre 2023 utilizzando la piattaforma ROL, raggiungibile tramite il sito internet www.fondazioneperugia.it, sezione “Bandi e Iniziative” – “Piattaforma ROL”. Le candidature saranno valutate tenendo conto dell’ordine di presentazione delle richieste e delle capacità ed esperienze progettuali dell’ente.

Il bando completo è consultabile sul sito ufficiale di Fondazione Perugia, www.fondazioneperugia.it.

Ufficio stampa Fondazione Perugia