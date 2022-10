Pro Italia “A Montegabbione per rispondere alla domanda: “Quale energia?””

In piena crisi dei prezzi degli idrocarburi, Pro Italia organizza a Montegabbione un convegno per discutere le soluzioni più adatte a perseguire l’obiettivo della sovranità energetica per il nostro Paese.

È “Quale energia?” il titolo del convegno che si terrà a Montegabbione, presso il Salone “3B”, domenica 30 ottobre a partire dalle 10:30 del mattino. Un incontro aperto al pubblico indetto per sviluppare un dibattito sul tema più urgente per il nostro Paese: quale strategia adottare per far fronte alla crisi energetica che stiamo vivendo.

Per affrontare la questione nella sua complessità, contemperando prospettive tecniche, economiche e politiche, parteciperanno all’evento relatori provenienti da tutta Italia esperti in vari campi, dai mercati delle materie prime fino all’ingegneria energetica. Dopo una mattinata di relazioni, nel primo pomeriggio avrà luogo un dibattito serrato sul nucleare, tema oggi tornato prepotentemente d’attualità che troppo spesso viene trattato con piglio ideologico e decisamente poco pragmatico.

Il convegno è stato indetto e organizzato da Pro Italia, giovanissima formazione politica appena affacciatasi nel dibattito pubblico nazionale. “Siamo davvero lieti di aver trovato nel sindaco Fabio Roncella una così spiccata sensibilità per il dibattito scientifico. È da contesti intellettualmente floridi e vivaci come quello che intendiamo realizzare domenica che la politica dovrebbe prender le mosse, soprattutto in periodi storici difficili come quello che stiamo vivendo” afferma Ludovico Vicino, della segreteria di Pro Italia.

Dunque, per prender parte a questa giornata di approfondimento scientifico e dibattito politico sul tema più caldo del momento, l’appuntamento è alle 10:30 di domenica 30 ottobre a Montegabbione, presso il Salone “3B”sulla SP60.

Pro Italia

Ludovico Vicino