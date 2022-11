Prima sconfitta della Pievese a Pierantonio. Il Tavernelle in zona play off.

Erano le due squadre, entrambe con i colori biancoazzurri, ad essere ancora imbattute, Pierantonio e Pievese. Solo che mentre la prima, il Pierantonio, era una macchina da guerra costruita per puntare in alto, la seconda era la sorpresa di questo campionato, la Pievese, con una squadra composta prevalentemente con i ragazzi della “cantera”.

La Pievese è andata in vantaggio con il suo capocannoniere Bonomini, ma poi gli umbertidesi hanno recuperato e si sono imposti per 3 reti ad una, allungando in classifica di quattro lunghezze rispetto alla seconda che ora è il Montone.

Nell’altro match clou della giornata infatti il Montone ha piegato il Padule ed ora è secondo anche se con una partita in più, insieme alla Pievese, rispetto al gruppo delle squadre dell’area Play off.

Terzo è il Castel del Piano che non è andato oltre il pari sul campo del Selci, mentre il Tavernelle ha liquidato la pratica San Secondo con un netto 3 a1, e si è insediato al quinto posto, ultimo vagone utile per i Play off.

Il prossimo turno ci riserva altri appuntamenti di grande interesse. Intanto lungo la Pievaiola, sul campo del Castel del Piano, arriva la capolista, in quello che può essere considerato lo scontro fra le squadre più quotate. Al “Serenella Baglioni” sarà di scena la Pietralunghese che anche se fermata in casa dal Sigillo, non nasconde le sue ambizioni. Mentre il Tavernelle andrà a far visita al Calzolaro che ieri è stato protagonista di una delle maggiori sorprese andando a vincere a San Feliciano sul Marra.