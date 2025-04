Lo scorso 13 febbraio, fa i gruppi consiliari del Pd e di Cambiamo chiesero la convocazione di un consiglio comunale aperto sui problemi di Po’ Bandino. In risposta a questa richiesta, probabilmente, anche se nei comunicati stampa non se ne parla, per sabato 26 aprile alle ore 18.00, presso i locali dell’oratorio della frazione, è convocata un’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza, con la partecipazione di tutti i consiglieri comunali.