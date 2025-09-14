Rubriche Pievese sconfitta a Deruta. Il Moiano vince in casa. by redazione 14 Settembre 2025 by redazione 14 Settembre 2025 29 homeMoianoPievesePrima categoria UmbraPromozione Umbra 0 FacebookTwitterEmail redazione Articolo precedente Città della Pieve. Inaugurato il nuovo edificio scolastico per l’Infanzia Prossimo articolo Meloni. Acqua da Montedoglio, pronti i risultati del report sul filtraggio. Potrebbe interessarti Meloni. Acqua da Montedoglio, pronti i risultati del... 16 Settembre 2025 Città della Pieve. Inaugurato il nuovo edificio scolastico... 11 Settembre 2025 I Pievesi che parteciparono al “Risorgimento Italiano” di... 9 Settembre 2025 Palestina. Dal forum dei Sindaci un messaggio per... 9 Settembre 2025 In mostra a Roma i reperti etruschi di... 29 Agosto 2025 Gruppi Pd e Cambiamo. “Palestina. Torniamo a denunciare... 29 Agosto 2025 Frammenti di Storia pievese. “La “mattonella” di S.Leonardo... 29 Agosto 2025 Città della Pieve. Cambiamo “Bandiera palestinese. La risposta... 29 Agosto 2025 Regionali Toscana. Accordo fra PD – 5Stelle. C’... 19 Agosto 2025 Cetona ’70. Gli anni Settanta di Cetona rivivono... 18 Agosto 2025