Pievese altra sconfitta. Castiglione vince a Lama. Tavernelle in casa ferma la capolista.

Pievese altra sconfitta. Castiglione vince a Lama. Tavernelle in casa ferma la...

E’ arrivata nei minuti di recupero, con una delle pretendenti alla promozione. Ma si tratta della quarta sconfitta consecutiva per gli albiceleste della Pievese quella vissuta oggi al Serenella Baglioni. E con questo risultato la squadra del Presidente Rampi entra a far parte della zona Play Out.

In Eccellenza invece le due squadre della zona che seguiamo vedono i biancorossi castiglionesi andare a prendersi tre punti in Alto Tevere a Lama, piazzandosi così in una zona centro classifica. Il Tavernelle Invece ospitava una della due capoliste, la Fulgens di Foligno e l’ha raggiunta nel finale. UN pareggio che lo mantiene attaccato all’area salvezza.