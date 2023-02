Per fortuna che c’è Riccardo. Castagner. C’era “Il Barone” che alzava la media.

( da Per fortuna che c’è Riccardo- Lorenzetti sui Social) Il grande Nils Liedholm, che doveva avere l’aria da “santone” anche a sedici anni, e proprio a quella doveva molta dell’autorevolezza che lo circondava in quegli anni.

Per il resto, era piuttosto un mondo di quarantenni: non ancora “rampanti”, perchè gli anni ottanta non li avevano ancora inventati… “Olandesi”, semmai. Facendo un uso fin troppo largo di quel sostantivo-aggettivo che non voleva dire niente ma andava bene su tutto, come i blue jeans, o i mocassini neri.

Era “Olandese” Gigi Radice, perchè il Toro “pressava e correva”, ed era “Olandese” Mimmo Renna, perchè l’Ascoli “correva e pressava”. Era “Olandese” il giovanissimo Gianni Di Marzio, perchè il Catanzaro “correva, pressava e in più fluidificava”, e poi c’erano le variazioni sul tema: tipo Carletto Mazzone, che era “Olandese” perchè dava fiducia ai giovani, Gibì Fabbri che era “Olandese” perchè dava fiducia agli anziani, e Vinicio “Olandese” ad honorem, perchè a Napoli aveva insegnato la zona a Pogliana e Bruscolotti.

Infine, Castagner. Che era un tipo tanto a modino, anche a vederlo in tv: e aveva modi gentili, non alzava mai la voce e anzi quando lo intervistavano alla Domenica Sportiva sembrava di vedere un accenno di rossore che spuntava sulle guance… Ed era il più “Olandese” per davvero; lui, e il suo Perugia irripetibile. Quello della cosiddetta “imbattibilità”; che alla fine, forse, si accontentò un po’ troppo degli zero a zero utili per mantenere quel record epocale, ma non ad acciuffare il Milan, che intanto se ne stava andando. E il “santone” Liedholm, che alla fine portò a casa lo scudetto della stella, mentre a Castagner, e al suo Perugia, toccarono solo i complimenti, le pacche sulle spalle dell’uomo della strada e quel “record”. Che all’epoca fu esibito come un esclusivo fiore all’occhiello, perchè nessuno avrebbe mai potuto batterlo… Al massimo, uguagliarlo.