Pd Trasimeno “Aree interne, la nostra ricchezza. Facciamole uscire dall’isolamento”

(comunicato stampa) Il PD del Trasimeno é in prima linea. La ricchezza di un territorio, materiale e culturale, passa dalla loro interconnessione con le aree “metropolitane”. La possibilità di accedere a servizi, cultura e lavoro, dipende anche dalla semplicità e velocità con cui si possono raggiungere le altre località. Le imprese, investono solo su territori interconnessi.

Per questo bisogna lavorare per migliorare le infrastrutture su tutta l’area Toscana ed Umbra interessata.

Abbiamo parlato di questo ieri dalla magnifica cornice del Teatro Caporali e da quel meraviglioso paese del Trasimeno che si chiama Comune di Panicale . E ne abbiamo parlato con la consapevolezza che errori e ritardi del passato non possono essere ripetuti.

E che dobbiamo lavorare con una grande e forte visione del futuro che alzi la testa dal campanile e che si proietti in un area vasta, da connettere, per dare opportunità e possibilità a tutti i territori.

Che spesso “muoiono” per inedia, per l’isolamento, per le scarse possibilità di comunicazione. Dobbiamo farlo tutti insieme. TUTTI.

Le opportunità ci sono, il momento per finanziare progetti é irripetibile, le energie politiche e amministrative come Trasimeno ce le abbiamo. Andremo avanti, fino alla realizzazione dei progetti. Questo é il nuovo corso del PD Trasimeno.

E questi i nostri impegni infrastrutturali per i prossimi anni.

Le implicazioni politiche sono fortissime. Perché se oggi siamo minoranza quasi ovunque, dobbiamo chiederci come mai. E come mai siamo spariti dalle periferie dei nostri territori, di cui spesso non conosciamo più bisogni e necessità.

Noi a questi argomenti invece vogliamo continuare a rimanerci attaccati, a discuterne, ad impegnarci in ogni singolo territorio.

Per questo é importante il PD Trasimeno, per questo che sono importanti i nostri circoli e i nostri militanti. Siamo al lavoro, senza risparmiarci.

Per questo da oggi ci batteremo per

1. Premere politicamente su istituzioni e amministratori per finanziare e eseguire progetti già approvati, come il protocollo d’intesa del Patto VATO

2. Lavorare politicamente per inserire nel programma regionale del Partito Democratico per il 2024 le nostre istanze di area vasta, come lo sfondamento su Chiusi, il trasporto “elettrico” e il collegamento con le aree “disagiate” e il potenziamento e raddoppio della Perugia-Terontola-Chiusi.

3. Portare nei circoli e nelle piazze, con incontri e manifestazioni, le istanze di mobilità e infrastrutturali delle nostre aree

Questi, nel dettaglio, gli argomenti principali del nostro incontro di ieri:

Revisione ed ampliamento di tutto il sistema di mobilità integrata elettrificata Perugia-Aeroporto S.Egidio-Trasimeno (Nord e Sud, connessione con Alta Velocità e Valnestore), Freccia-Link, Bus Rapid Transit, Rafforzamento e raddoppio Perugia-Terontola-Chiusi.

Rafforzamento mobilità interna dell’area Interregionale Valdichiana, Amiata-Valdorcia, Perugia-Terontola e Sinalunga-Arezzo.

Sfondamento della Moianese verso Chiusi

Completamento della rete ciclopedonale interregionale (progetto Europeo della Via del Sole), la Via Francigena e i percorsi Circumlacuali dei laghi Trasimeno, Chiusi e Montepulciano.

Ringrazio tutti quelli che sono venuti dal Trasimeno, dal Ternano e dalla Toscana.

Segno di una grande sensibilità per il proprio territorio e le persone che lo abitano.

PD Trasimeno

PD Toscana

Simona Meloni

Riccardo Bardelli

Cristian Betti

Massimo Lagetti

Roberto Ferricelli

Elena Rosignoli

Camilla Laureti

Sandro Pasquali

Giacomo Chiodini

Giulio Cherubini

Roberto Lombrici

Marco Cannoni

Alessio Meloni

Margherita Banella

Mariella Spadoni

Aurora Eos Caporali

Renato Casaioli

Matteo Burico

Mirko Ceccarelli

Elisa Andrei

Samanta Bartolini

Simona Meloni – Capogruppo Pd Consiglio Regionale Umbria

Gianluca Sonnini

Walter Verini – Senatore PD

Andrea Baffoni