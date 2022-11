Panicale. “Electric Theater”.Format innovativo ed eclettico per l’inverno del Caporali

Da novembre a marzo a Panicale cinque eventi che coniugano musica, arte, cucina e design. E il teatro diventa anche un luogo di ritrovo

Con “Electric Theater” Panicale inaugura un format innovativo ed eclettico che coniuga musica, teatro, arte, arte culinaria, patrimonio culturale e design.

Dal 5 novembre al 18 marzo il borgo umbro sarà sede di un nuovo progetto che avrà il suo perno sul Teatro Cesare Caporali.

Nato da un’idea di Michele Mercanti, con il supporto dell’associazione “La Compagnia del Sole” ed il patrocinio del Comune, il progetto “Electric Theater” parte dalla passione per la musica elettronica che caratterizza l’ideatore dell’evento ed ha come presupposto quello di avvicinare un palcoscenico storico ed artistico quale il Teatro di Panicale a concerti e performance artistiche/digitali.

Gli eventi, che si svilupperanno interamente presso lo spazio teatrale, saranno a cadenza mensile, ogni ultimo sabato del mese, da novembre a marzo, per un totale dunque di cinque serate.

Ognuna si compone di esibizioni di musica elettronica e performance artistiche/digitali.

Ogni serata sarà suddivisa in tre parti: la prima prevede l’esibizione, presso la hall del Teatro, di studenti di musica elettronica del Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia (ore 19.30/21.00); la seconda consiste nell’esibizione, presso sul palcoscenico di musicisti di musica elettronica affermati a livello locale, nazionale ed internazionale (21.30/23.00); la terza parte consiste in un dj set conclusivo, presso la hall del Caporali, di artisti di musica elettronica affermati a livello locale e promotori dell’evento (23.30/01.30).

La seconda parte della serata vedrà inoltre la collaborazione degli studenti dell’Accademia di

Belle Arti “P. Vannucci” di Perugia e della Nuova Accademia di Belle Arti “NABA” di Milano.

Ma non finisce qui. Durante Electric Theater il Caporali diventerà anche luogo di ritrovo ed aggregazione. All’esterno del Teatro infatti verranno collocati tavoli e sedute che costeggeranno il viale “Caporali” ed occuperanno le scalette di fronte all’ingresso.

L’arredamento esterno rispetterà uno stile eclettico, in sintonia con lo slogan del progetto “Stay Eclectic, Stay Electric”. Anche il cibo e le bevande somministrate cercheranno di rispettare l’idea dell’originalità dell’offerta e della sostenibilità dei prodotti.

Electric Theater è inoltre formazione e inclusione dei giovani del territorio. In collaborazione

con l’Istituto Comprensivo di Panicale–Piegaro–Paciano verranno organizzate giornate a “Prove Aperte” rivolte agli studenti della scuola primaria di Panicale e della scuola secondaria di primo grado di Tavernelle.

Infine, secondo quanto spiegano gli organizzatori, in collaborazione con il Comune di Panicale vi è l’ulteriore obiettivo di promuovere il territorio di Panicale ed i luoghi della cultura che lo caratterizzano. Verrà così proposto un “Biglietto Tour Speciale” agli acquirenti del biglietto teatrale, ovvero uno sconto sulla visita ai percorsi culturali del borgo proposti in concomitanza con la manifestazione.

“L’idea alla base di Electric Theater – concludono i promotori – è quella di realizzare un format innovativo, che nasce a Teatro come punto di partenza singolare, per spaziare verso la musica elettronica e le performance artistiche, creando un luogo di ritrovo e di aggregazione culturalmente impegnato, piacevole e accessibile ad esperti, appassionati, curiosi, giovani.

L’idea è anche quella di arricchire l’offerta culturale del territorio, fidelizzando gli abitanti e attraendo i turisti, con lo scopo di promuovere il Borgo di Panicale e il patrimonio storico, artistico-culturale che ben propone e conserva”.

Informazioni sugli spettacoli sulla relativa pagina Facebook.

(cittadino e provincia)