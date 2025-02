Notizia importante! Soprintendenza avvia la dichiarazione di interesse archeologico per San Donnino.

Quanto sopra, a seguito della scoperta fortuita del 2015 della tomba a camera dromos della famiglia di notabili locali dei Pulfna, i cui materiali lapidei, di scavo, e le urne sono già ad oggi depositati presso il Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi di Città della Pieve, e, soprattutto, in considerazione del recente sequestro, da parte del Reparto Operativo del Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, di un nucleo di reperti etruschi di straordinario interesse storico e archeologico, localizzati proprio nell’area in questione, a breve distanza dalla richiamata tomba indagata nel 2015.

Detta comunicazione, di avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale particolarmente importante, da parte della Soprintendenza comporta, a norma dell’art. 14, commi 4 e 5 del medesimo Codice, l’applicazione immediata, in via cautelare, di tutte le disposizioni di tutela previste di cui al Capo II (Vigilanza e ispezione), alla Sezione I (Misure di protezione) del Capo III (Protezione e conservazione) e alla Sezione I (alienazione e altri modi di trasmissione) del Capo IV (Circolazione in ambito nazionale), del Titolo I (Tutela) della Parte seconda (Beni culturali) del Codice dei beni culturali. Sul rispetto di tali disposizioni è incaricata a vigilare la Soprintendenza.