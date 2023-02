   Moriano Micheli. Da un “Tic”   una “Tele Idea” tutto dentro la sua cinepresa

( di Nunzio Dell’Annunziata) Al l’inizio si chiamava TIC (TELE IDEA CHIANCIANO) e insieme ad altri tre pionieri, il fulcro di questa geniale iniziativa c’era Moriano Micheli. Appassionato di riprese, iniziando dai primi, ormai arcaici videoregistratori, pensò di trasformare la passione in lavoro. Da lì nasceva la prima emittente del nostro territorio. Ora le persone, o meglio i professionisti, in ogni campo vanno e vengono ma con soddisfazione per le cose nelle quali si crede, si può dire che il novantanove per cento delle immagini di eventi del territorio e di un ampio circondario, ce le ha presentate Moriano Micheli. Molto sport sicuramente ma anche programmi musicali, interviste ed eventi di ogni sorta. Insomma sono quarant’anni che il nostro regista della televisione, con impeccabile professionalità entra nelle case con pezzetti di vita tra i più disparati.

Moriano è una persona speciale di indole schiva, non ama mettersi in mostra o apparire e quando per ragioni di lavoro questo avviene ne sarebbe quasi contrariato. Lui si sente bene quando lavora, sempre sorridente ed efficiente. Raggiunge in macchina l’evento da riprendere, controlla meticolosamente gli attrezzi del mestiere e al momento opportuno si accende la magia della ripresa. La sua carriera ormai pluridecennale gli consente di trarre il meglio da ogni situazione, di luce e di angolazione. Ma oltre alla raffinata professionalità tecnica Moriano è uno straordinario mestierante capace di risolvere all’ultimo momento qualsiasi problema, qualsivoglia intoppo che potrebbero compromettere le riprese. E infine con grande maestria esegue il montaggio e i tagli affinché la visione a noi proposta sia perfetta.

Ma il suo impeccabile lavoro, come tutte le professioni, presuppone dedizione, sacrificio, passione e lui unisce queste doti ad un contagioso buonumore e ad una calma proverbiale. Tutto questo e altro ancora fanno parte di una persona speciale che difficilmente appare sullo schermo ma che tutti conosciamo e stimiamo: Moriano Micheli.

Nunzio Dell’Annunziata