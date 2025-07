Monteleone. “Un paese ci vuole”. Giornata di riflessione e di festa.

(comunicato stampa)

Una giornata di riflessione e di festa 19 luglio 2025 dalle ore 17

a L’OFFICINA Imagination Lab

Diceva Cesare Pavese: “Un paese ci vuole, non fosse per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che quando non ci sei resta ad aspettarti.”

E oggi, cosa significa crescere in un paese? Vivere in un paese? Scegliere di vivere in un paese? Un paesino arroccato su una collina, immerso nel silenzio, paesino dormitorio o fucina di possibilità?

Abbiamo invitato giornalisti, scrittori, accademici, agitatori culturali per riflettere insieme e immaginare come reincantare il nostro mondo senza cedere alla tentazione del pessimismo cosmico, né alle sirene del solo turismo.

Daranno il benvenuto:

Il Sindaco di Monteleone D’Orvieto Paolo Garofani e la giunta comunale.

Interverranno:

Filippo Barbera,

professore di Sociologia economica e del lavoro all’Università di Torino e fellow presso il Collegio Carlo Alberto. Si occupa di economia fondamentale, sviluppo delle aree marginali e innovazione sociale. Tra le sue recenti pubblicazioni: “Le piazze vuote” (Laterza, 2024).

Alessandro Calvi,

giornalista italiano che scrive per il Riformista, il Messaggero e Internazionale. Ha pubblicato i libri “Hanno ammazzato Montesquieu!” (Castelvecchi 2013) e “Paracarri. Cronache da un’Italia che nessuno racconta” (Rubbettino 2015).

Antonio Cipriani e Valentina Montisci,

creatori di Vald’O, avamposto culturale in Val d’Orcia, hanno organizzato lo scorso anno una serie di incontri e approfondimenti sul tema del paesaggio bene comune, raccontaranno la loro ricerca e l’esperienza di Vald’O.

Barbara Colombo,

Presidente dell’associazione Artemide, responsabile della casa laboratorio “Il Cerquosino”, esempio di trasformazione di un casale abbandonato in un luogo di cura, formazione e trasformazione sul monte Peglia.

Andrea Fantino,

antropologo culturale e filmmaker, mostrerà alcuni estratti del suo ultimo documentario “Abitare un paese”.

Sarah Gainsforth,

scrittrice freelance e ricercatrice indipendente. Scrive di trasformazioni urbane, abitare, disuguaglianze sociali, gentrificazione e turismo. Oggi collabora soprattutto con “L’Essenziale” e “Internazionale”. Fra le sue pubblicazioni c’è “Abitare Stanca. La casa: una storia politica” (Effequ, 2022).

Luca Lo Bianco,

direttore scientifico dell’Unione italiana Comuni montani, coordinatore e direttore di tutte le attività di ricerca, sviluppo e di assistenza agli enti locali e dei progetti di monitoraggio dei servizi ecosistemici, oltre che delle attività volte alla realizzazione di comunità sostenibili in area montana.