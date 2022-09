Makecampus l’Accademia di Alta Formazione di Moda e Design si sposta a Cetona

Inaugurazione Anno Accademico 2022-2023 il 30 settembre 2022.

Il progetto della Fondazione Antonio Lombardi Onlus, interamente finanziato da Magister Group. Borse di studio del valore di 20.000 euro ciascuna a 12 giovani talenti appassionati di moda e design, con l’ospitalità nel centro storico del borgo di Cetona e “un orto chilometri zero”.

Sarà presentato nella sala consiliare del Comune di Cetona il Makecampus, l’Accademia di Alta Formazione di Moda e Design. Il progetto della Fondazione Antonio Lombardi Onlus è interamente finanziato da Magister Group (gruppo multibusiness impegnato dal 1987 nella crescita del capitale umano come risorsa essenziale per lo sviluppo dell’impresa). Il Makecampus, Accademia di Alta Formazione di Moda e Design, nato per trasmettere alle nuove generazioni le competenze progettuali e produttive della tradizione italiana del “Made in Italy”, ha la finalità di fornire ai nuovi giovani talenti la possibilità di diventare ambasciatori dell’arte italiana della moda e del design.

Il progetto, contestualmente all’inaugurazione della seconda edizione e all’avvio dell’Anno Accademico 2022-2023, si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di Cetona (Via Roma, 41) venerdì 30 settembre 2022 alle ore 17.00 alla presenza di: Roberto Cottini (Sindaco di Cetona), Simona Lombardi (Fondazione Antonio Lombardi), Marco de Micheli (Direttore Makecampus), Massimo Mercanti (Presidente Fondazione Balestrieri); modera la giornalista Patrizia Mari.

L’obiettivo dell’Accademia è quello di formare figure professionali con competenze sia creative che manageriali, capaci di accompagnare il prodotto “moda” in tutta la filiera del progetto. Per l’Anno Accademico 2022-2023, hanno ottenuto le borse di studio del valore di 20.000 euro ciascuna 12 giovani talenti italiani. Inizieranno la loro esperienza dal 3 ottobre, nel borgo di Cetona, per 9 mesi 5 giorni alla settimana e nei 6 mesi successivi frequenteranno uno stage formativo presso aziende del settore.

Il corpo docente dell’Accademia è formato da professori provenienti da prestigiose università e accademie italiane e internazionali, come Università Bocconi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, La Sapienza, 24 Ore Business School e da manager e professionisti con esperienze significative nel mondo della moda presso aziende quali Ferragamo, Moschino, Cavalli, Valentino, Champion, Woolrich. I docenti di Makecampus lavorano nei rami del fashion marketing, management, branding, comunicazione, art direction, trend forecasting, textile development, modellistica e design di abbigliamento.



Il piano di studi di Makecampus è incentrato su una parte teorica frontale, che si svolgerà all’interno degli spazi del Comune di Cetona (Via Roma, 41), e una parte di laboratori creativi, che si svolgerà nella piazza principale del Comune (Piazza Giuseppe Garibaldi). L’idea è quella di una “Accademia diffusa”, i ragazzi e le ragazze selezionate saranno, infatti, ospitati in appartamenti messi a disposizione della Fondazione Antonio Lombardi Onlus e dislocati nel centro storico del comune di Cetona. Una ospitality diffusa, con l’idea del ripopolamento del borgo toscano, dove la scuola intende anche costruire un “orto a chilometro zero”, per dare ai giovani anche questa opportunità.

La Fondazione Antonio Lombardi Onlus ha scelto, in sinergia con l’Amministrazione comunale e la collaborazione della Fondazione Lionello Balestrieri di Cetona, di svolgere la sua attività formativa mettendo al centro il borgo toscano con l’idea di farlo diventare un centro importante dell’Italia centrale del mondo della moda e del design, sia per offrire ai giovani talenti, provenienti da tutta Italia, un contesto “slow” di formazione ed operatività, sia per valorizzare le diverse aziende dislocate in quest’area e, allo stesso tempo, per creare presupposti di uno sviluppo all’avanguardia per tutto l’indotto in questi due ambiti.

Cetona è uno dei borghi toscani che sta recuperando la storica tradizione della filiera del tessile e della moda sartoriale artigianale e questa accademia di alta formazione rappresenta il volano per anche per futuro socioeconomico e culturale.

Poliedrico e lungimirante, sostenitore del lavoro e dei diritti umani, l’imprenditore Napoletano Antonino Lombardi a Chiusi, in provincia di Siena, aveva scelto di creare la sede di Magister Group, in un palazzo del Seicento, in pieno centro storico. In merito alle giovani generazioni sosteneva: “Voglio esortare i nostri ragazzi [e ragazze] a comprendere che devono essere proprio loro gli artefici del cambiamento del nostro Paese!”.

