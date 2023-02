Magione. Sei bandi finanziati dal Pnnr per un Comune sempre più digitalizzato

Presentata anche un’ulteriore candidatura per offrire a cittadini e imprese servizi più efficienti

Offrire a cittadini ed imprese servizi digitali efficaci, efficienti e tecnologicamente avanzati. Queste le finalità che il Comune di Magione ha messo in atto intercettando quasi 350mila euro di finanziamenti provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnnr) relative a “Digitalizzazione, Innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione” NextGenerationEU.

I bandi per cui il Ministero ha approvato i finanziamenti consentiranno di accelerare il processo di modernizzazione dell’apparato amministrativo e, per i cittadini, di apprezzare i vantaggi derivanti dalle nuove tecnologie. Un punto di partenza riguarderà il miglioramento del sito istituzionale che verrà reso maggiormente accessibile, inclusivo ed integrato con le nuove piattaforme digitali quali Spid, Cie e Pago Pa.

“La nostra amministrazione, anche grazie alla fondamentale collaborazione degli uffici competenti, – spiega il vicesindaco Massimo Lagetti con delega all’innovazione tecnologica del Comune di Magione – ha presentato ben sei richieste per i bandi finalizzati alla digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni e, per i quali, abbiamo ottenuto il finanziamento. È, inoltre, in fase di completamento una settima richiesta relativa alla “Piattaforma digitale nazionale dati”. Tra quelle finanziate ricordo quelle relative all’incremento dei servizi dell’App Io e l’abilitazione al Cloud che assicura la possibilità di erogare servizi digitali con alti standard di sicurezza e affidabilità.”

“Attivazione dei servizi – prosegue l’assessore – che la responsabile dell’ufficio per la transizione digitale, Roberta Ambrosi, sta seguendo e che richiederanno un notevole impegno al fine di attuarli nei tempi previsti dai bandi e secondo le linee dettate dal Ministero. L’esito positivo delle verifiche consentirà l’erogazione effettiva dei finanziamenti.”

Candidature presentate fino ad oggi per i bandi PA digitale 2026 finanziati

dall’Unione Europea NextGenerationEU

Misura 1.4.3 Adozione APP IO Comuni – Servizi e cittadinanza digitale

emesso il decreto di finanziamento per € 8.232,00

emesso il decreto di finanziamento per € 121.992,00

emesso il decreto di finanziamento per € 155.234,00

emesso il decreto di finanziamento per € 32.589,00

emesso il decreto di finanziamento per € 14.000,00

emesso il decreto di finanziamento per € 16.283,00

Totale finanziato € 348.330,00

Siamo in procinto di presentare un’ulteriore candidatura per l’avviso:

Misura 1.3.1 “Piattaforma digitale nazionale dati” Comuni Ottobre 2022 in scadenza il 17 febbraio p.v.

