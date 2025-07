Magione. Michael Panettoni nuovo segretario del Pd

(comunicato stampa). “Rinnovamento generazionale, impegno sui grandi temi della politica nazionale e internazionale, vicinanza e stimolo costante nei confronti dell’amministrazione comunale sui temi dello sviluppo del territorio, della tenuta sociale delle comunità locali e della salvaguardia ambientale del lago Trasimeno”. Sono queste le parole d’ordine con cui il nuovo segretario comunale del Partito democratico di Magione, Michael Panettoni, si è presentato all’unione comunale, organismo composto dagli iscritti e dai militanti individuati durante la recente fase congressuale. Panettoni, consigliere comunale, classe 1987, area manager per un’importante azienda legata all’eccellenza dell’automotive italiano, ha raccolto in suo favore tutti i voti espressi nei circoli del Pd presenti a Magione. L’Unione comunale si è quindi limitata a formalizzare la sua elezione a segretario, assieme alla conferma di Luigi Bevagna come presidente dell’assemblea.

“Vorrei ringraziare – ha sottolineato Michael Panettoni nel suo intervento – chi mi ha preceduto alla guida del partito di Magione, ovvero la segretaria uscente Cristina Tufo. Sono certo che dall’esperienza positiva raccolta dall’organizzazione in questi anni, compresa la riconferma del centrosinistra alle elezioni amministrative dello scorso anno, vi siano tutte le prospettive per un maggiore radicamento sul territorio di una forza politica moderna ma dai valori antichi come il Pd. Al mio fianco – aggiunge Panettoni – vi saranno i segretari di circolo appena eletti: i giovani Elisa Mezzanotte (Villa-Soccorso) e Pietro Spagliccia (Magione capoluogo), il cui entusiasmo e le cui energie rappresentano una preziosa risorsa per il rinnovamento del gruppo. A completare la squadra – conclude – si aggiungono Giannetto Filugelli (neo eletto ad Agello) e due importanti riconferme: Eolo Fuso (Sant’Arcangelo) e Giordano Sportellini (San Feliciano)”.