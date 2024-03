Magione. Elezioni. Lagetti, attuale vicesindaco, presenterà domenica la propria candidatura.

(comunicato stampa) “Ascolto, condivisione, sviluppo, qualità e coesione sociale”, sono queste le parole chiave di Massimo Lagetti per la costruzione del programma in vista delle prossime elezioni amministrative. L’attuale vicesindaco di Magione annuncia la propria candidatura a sindaco invitando la cittadinanza domenica 24 marzo alle 17 alla sala Cinema Carpine in piazza Giacomo Matteotti a Magione.

Per Massimo Lagetti, project manager informatico in una grande azienda di distribuzione alimentare, “l’esperienza amministrativa che si sta chiudendo lascia un territorio con un importante sviluppo infrastrutturale, viario e turistico. Una realtà locale più robusta economicamente, con un ente comunale virtuoso da un punto di vista di bilancio e in grado di assicurare un ampio ventaglio di servizi in favore di famiglie e imprese. Magione – prosegue Lagetti – vede la concreta possibilità di diventare ancora di più un motore economico dell’Umbria, grazie allo sviluppo produttivo e logistico nella piana di Bacanella, ma anche con un settore turistico in crescita, legato ai borghi storici e allo straordinario patrimonio ambientale del lago Trasimeno”.

La candidatura di Massimo Lagetti – già emersa al termine dell’evento di saluto e rendiconto del sindaco Giacomo Chiodini – è sostenuta dall’attuale gruppo di maggioranza e da tutte le componenti politiche e civiche afferenti al centrosinistra. La presentazione della candidatura è prevista per domenica 24 marzo alle 17 alla sala Cinema Carpine in piazza Giacomo Matteotti a Magione. In quell’occasione sarà comunicato l’avvio dei tavoli del programma, che saranno aperti a chiunque sia interessato a partecipare.

Massimo Lagetti