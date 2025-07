Lodovichi e Bernardini “Castiglione del Lago al collasso”

(riceviamo e pubblichiamo) Al club velico di Castiglione il livello del lago e’ a meno 152 centimetri.Un anno fa nello stesso periodo eravamo a meno 145 centimetri sullo zero idrometrico.Quindi si può affermare con certezza che rispetto un anno fa’ mancano circa 7 milioni di metri cubi di acqua.Oltre che essere preoccupati c’e’ da essere arrabbiati perché le manutenzioni promesse per il mese di Luglio dei porti,non si sono viste e con l’ acqua bassa nel canale che collega il lago alla darsena(circa 70 centimetri di altezza) ,le barche non possono uscire.Intanto si mena il can per l’ aia facendo vedere che si sperimenta l’ impianto di filtraggio dell’acqua del Montedoglio a Tuoro ,quando già l’ università ha certificato la compatibilità dell’ acqua che dovrebbe arrivare il prossimo inverno se tutto va bene. .Nonostante la goletta dei laghi ha promosso il Trasimeno con valori entro i limiti per la balneabilita’ ,in piena stagione turistica la nuova area camper comunale inaugurata di recente e’ vuota.Le spiagge sono deserte e dove c’ era la spiaggia prende campo una vigorosa vegetazione.Ma i nostri politici e amministratori ,si rendono conto di quello che sta succedendo per il turismo e l’indotto?E quello che dovrebbero fare e non fanno a partire dalla ripulitura dei fossi e canali che portano acqua al lago ,interventi che si dovrebbero fare in questo periodo ma non vengono fatti nonostante i milioni di euro arrivati al Trasimeno?Occorre un vero cambio di passo prima che sia troppo tardi.