L’intelligenza artificiale e le sue applicazioni in medicina, una giornata dedicata a Fausto Chionne

Dedicato al dottor Fausto Chionne, un professionista della Usl Umbria 1 che fu tra i primi a comprendere le potenzialità dell’Intelligenza artificiale in ambito medico e diagnostico, la giornata di studio è organizzato da Aifm Umbria, Usl Umbria 1 e Scuola Umbra di amministrazione pubblica

“Dall’Intelligenza artificiale alla medicina predittiva e di precisione quali sviluppi in sanità”: è questo il titolo del grande evento formativo in programma giovedì 13 ottobre nella Chiesa Sant’Agostino di Città della Pieve (ore 8,30-18), nato dalla collaborazione tra il gruppo regionale Aifm (Associazione Italiana Fisica Medica) Umbria, il dipartimento dei Servizi e del SITRO direzione Servizio tecnico sanitario dell’Usl Umbria 1 e la Scuola Umbra di amministrazione pubblica. L’iniziativa è stata dedicata al dottor Fausto Chionne, a un anno dalla sua prematura scomparsa, per condividere e approfondire le applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito medico e diagnostico che lui stesso aveva fin da subito intuito e iniziato a delineare.

L’impiego di tecniche di Intelligenza artificiale in medicina è ampiamente diffuso ed in continua espansione. Questa giornata di studio si propone di fornire una panoramica delle sue applicazioni in ambito di Diagnostica per Immagini, Medicina Nucleare, Radioterapia e Fisica Medica. In particolare, con questo evento formativo si è voluto ricordare il collega Fausto Chionne, responsabile del servizio di Fisica Medica dell’Usl Umbria 1, scomparso prematuramente lo scorso autunno. Nella sua attività professionale, il dottor Chionne si è occupato di vari aspetti della Fisica Medica, specializzandosi anche nella gestione dei sistemi informativi radiologici (Ris-Pacs) e in tutti gli aspetti connessi alla digitalizzazione della Radiodiagnostica. Aperto alle innovazioni tecnologiche, avendo immediatamente compreso le potenzialità dell’Intelligenza artificiale in ambito diagnostico, iniziò a delinearne le applicazioni che si sta cercando di portare avanti.

Gli obiettivi formativi e tecnico-professionali del convegno – il cui responsabile scientifico è Michele Avanzo, Soc di Fisica Sanitaria, Centro di Riferimento Oncologico Aviano (Pn) – sono quelli di mettere a conoscenza i professionisti sanitari sull’evoluzione tecnologica e sperimentale di questa nuova applicazione informatica, come prezioso ausilio alle decisioni diagnostiche e cliniche. L’evento ha il patrocinio di: Regione Umbria, Comune di Città della Pieve, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Usl Umbria 1, Aifm – Associazione Italiana Fisica Medica, PuntoZero Scarl, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Perugia, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Terni, Ordine Tsrm e Pstrp di Perugia e Terni, Opi Perugia e Terni e Fondazione Bruno Kessler. Il comitato organizzatore e la segreteria del convegno sono composti da Michelina Casale, Auro Ferranti, Piero Fiordelli, Christian Fulcheri, Valter Papa, Andrea Pentiricci e Giampaolo Rossi. La partecipazione all’evento assegnerà 8 crediti formativi ECM a tutte le professioni.

PROGRAMMA

08.30 Saluti istituzionali

Fausto Risini, Sindaco di Città della Pieve

Massimo Braganti, Direttore Generale Usl Umbria 1

Luca Bernardi, Delegato Direttivo Nazionale Aifm

Luca Coletto, Assessore Salute e Politiche Sociali Regione Umbria

I SESSIONE

Moderatori

Michelina Casale, Fisico Medico – Azienda Ospedaliera Terni

Christian Fulcheri, Fisico Medico – Azienda Ospedaliera Perugia

Giampaolo Rossi, Fisico Medico – Usl Umbria 1

09.00 Introduzione al corso “Memorial Fausto Chionne”

Valter Papa, Direttore Dipartimento Servizi Usl Umbria 1

09.20 Intelligenza Artificiale e Radiomica: applicazioni in Medicina Nucleare

Francesco Bianconi, Ingegnere – Università degli Studi di Perugia

Barbara Palumbo, Medico Nucleare – Università degli Studi di Perugia

10.00 L’intelligenza Artificiale nel flusso di lavoro della radioterapia, dove può aiutare?

Cinzia Talamonti, Fisico Medico – Università degli Studi Firenze

Eugenia Moretti, Fisico Medico – Asui Udine

11.00 Applicazioni delle reti neurali in diagnostica per immagini

Sandra Doria, Fisico – Lens – European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy

11.30 Pausa caffè

12.00 The art of Machine Learning in Medical Physics

Andrea Barucci, Fisico – Ifac “Nello Carrara” del Cnr

12.30 Artificial intelligence and radiomics: good and bad habits

Chiara Marzi, Ingegnere – Ifac “Nello Carrara” del Cnr

13.00 Pausa Pranzo

II SESSIONE

Moderatori

Giancarlo Bizzarri, Amministratore Unico PuntoZero Scarl

Valter Papa, Direttore Dipartimento Servizi Usl Umbria 1

14.00 Intelligenza artificiale e terapie digitali: nuove opportunità per il sistema sanitario

Stefano Forti, Fondazione Bruno Kessler

14.40 Come rendere abilitante la tecnologia: spunti applicativi

Giancarlo Bizzarri, Amministratore Unico PuntoZero Scarl

Fortunato Bianconi, Direttore Ict Punto Zero Scarl

15.20 Intelligenza Artificiale: storia – bibliografia – aspetti etici e deontologici

Graziano Lepri, Tsrm – Usl Umbria 1

Blerona Nanushi, Tsrm – Ausl Modena

Palmiro Riganelli, Formazione – Usl Umbria 1

16.00 Studio pilota sulla parametrizzazione di un sistema di Intelligenza Artificiale a supporto dell’indagine Rm della prostata

Luca Mutti, Medico Radiologo – Usl Umbria 1

Alessandro Potenza, Tsrm settore privato

16.40 Intelligenza Artificiale in Senologia : esperienza nella Usl Umbria 1

Laura Costantino, Medico Radiologo – Usl Umbria 1

Mirco Rapporti, Tsrm – Usl Umbria 1

17.20 Tavola rotonda

Moderatore

Stefano Piccardi, Responsabile Comunicazione Direzione Salute e Welfare Regione Umbria

Massimo D’Angelo, Direttore Salute e Welfare Regione Umbria

Giancarlo Bizzarri, Amministratore Unico Punto Zero Scarl

Valter Papa, Direttore Dipartimento dei Servizi Usl Umbria 1

Giuseppe Ambrosio, Direttore Cattedra ospedaliero-universitaria Cardiologia Perugia

Michelina Casale, Coordinatrice Regionale Umbra Aifm

Federico Pompei, Presidente Ordine Tsrm Pstrp Perugia Terni

18.00 Compilazione Test Ecm e chiusura dei lavori

USL1 UMBRIA

Luana Pioppi

Ufficio Stampa