Lega Trasimeno “Ripartire dai territori e dal dialogo con i cittadini”

Prima riunione post elettorale per il nuovo coordinamento della sezione Lega del Trasimeno guidata da Ida Cozzi Lepri e dai membri del Consiglio direttivo eletti nelle scorse settimane: Michela Alvisi, Daniela Bertocci, Osvaldo Fratini, Franco Maccabruno, Lorenzo Nardelli e Paolo Terrosi. Nel corso della riunione è stato analizzato il lavoro svolto durante la campagna elettorale e il risultato della Lega alle elezioni che si sono svolte il 25 settembre. L’incontro è stato anche un’occasione importante per programmare l’attività sui territori attraverso una serie di incontri con la popolazione. “Dopo l’insediamento del Governo – fanno sapere dalla Lega Trasimeno – lavoreremo per organizzare due assemblee pubbliche da qui a fine anno, una a Magione ed una a Castiglione del Lago, per presentare le proposte e i programmi della Lega per il nuovo esecutivo. L’obiettivo è quello di stabilire un contatto forte con gli elettori attraverso una presenza costante e attiva nei vari territori”. Nel corso della riunione, su proposta del Segretario Cozzi Lepri, Michela Alvisi è stata nominata responsabile degli enti locali per coordinare l’attività dei Consiglieri comunali presenti nei vari Comuni, mentre Luca Briziarelli è stato nominato responsabile delle aree tematiche con il compito di predisporre una serie di proposte sulle principali tematiche di interesse per il territorio.

comunicato stampa