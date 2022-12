Lega Trasimeno: “Con il Piano dei Fabbisogni potenziata offerta sanitaria sul territorio”

Come Lega Trasimeno esprimiamo grande soddisfazione per il Nuovo Piano di Fabbisogni della rete ospedaliera umbra che è stato oggi preadottato dalla Giunta Regionale. Il Piano prevede due importantissime novità per la Sanità del Trasimeno. Città della Pieve avrà un Presidio Ospedaliero di area disagiata con pronto soccorso h24. L’Ospedale di Castiglione del Lago vedrà l’attivazione di una sperimentazione gestionale che consentirà di mantenere il Pronto soccorso operativo h24. La Lega, attraverso i suoi rappresentanti locali, si è fortemente battuta in questi anni affinché venisse costantemente tenuta alta l’attenzione su un tema fondamentale come quello della sanità, chiedendo a gran voce che venissero garantiti quei servizi indispensabili per un’area che ha un importante bacino di utenza ma che al contempo risulta territorialmente svantaggiata.

Ringraziamo la Presidente Donatella Tesei, l’Assessore Regionale alla Sanità Luca Coletto della Lega e il Direttore della sanità regionale Massimo D’Angelo, per aver accolto le richieste del

territorio e per aver lavorato a fondo al fine di trovare soluzioni che potessero finalmente dare risposte concrete dopo anni di immobilismo da parte delle precedenti Amministrazioni Regionali, con il progressivo smantellamento della rete sanitaria locale. Al territorio del Trasimeno, che ha subito negli anni la chiusura e riconversione delle strutture ospedaliere presenti, viene finalmente restituita una rete sanitaria in grado di rispondere alle necessità della popolazione nonché degli importanti flussi turistici che caratterizzano questo territorio”.

comunicato stampa