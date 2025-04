Lago Trasimeno. Regione “Attivata una task force per intervenire sulla morìa di pesci”

(aun) Una task force di enti pubblici per intervenire tempestivamente sulla morìa di pesci che in questi giorni sta colpendo alcune località del Lago Trasimeno: su impulso dell’assessore regionale con delega ai Laghi, Simona Meloni, in collaborazione con l’assessore regionale all’Ambiente, Thomas De Luca e con Arpa, gli uffici regionali si sono attivati insieme con l’Unione dei Comuni del Trasimeno e il presidente Sandro Pasquali, l’Afor e la Protezione civile per la raccolta delle carcasse dei pesci.

Avviati gli atti amministrativi necessari, i Comuni stanno ora procedendo all’apertura dei COC della Prociv per avviare la rimozione dei pesci morti anche in vista della Pasqua. “Sono eventi già accaduti in passato e che ci troveremo a dover gestire anche in futuro. Per questo il lavoro in sinergia di queste ore è la risposta più rapida che ci consentirà di risolvere in breve tempo la problematica ripristinando così il decoro urbano e naturale del Trasimeno anche in vista della Pasqua – ha spiegato l’assessore Simona Meloni insieme all’assessore De Luca e al presidente Pasquali – Vogliamo ringraziare tutti gli enti coinvolti e in particolare i volontari della Protezione civile il cui supporto e intervento è sempre prezioso e anche tutti i cittadini e pescatori che in questi giorni si sono impegnati attivamente per contenere la problematica”.