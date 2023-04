La favola della Pievese continua. Battuta la capolista. E alla prossima c’è il Pietralunga

Una settimana fa, il Pierantonio era ancora imbattuto. In questa settimana mercoledi è stato sconfitto in casa dal Pietralunga, nel recupero del terremoto, ieri a piegarlo in una splendida gara è stata la Pievese. Nelle ultime tre partite gli umbertidesi hanno incassato solo un punto. Per loro fortuna hanno un vantaggio ancora consistente e mancano solo cinque gare alla fine.

Gli albicelesti di mister Saravalle, ieri in maglia granata per dovere di ospitalità, continuano la loro magica avventura con la sesta vittoria e il decimo risultato utile consecutivo, che li piazza saldamente al secondo posto, anche se con una partita in più rispetto ad altre concorrenti. Ma il sesto posto, quello del Padule, è ormai ad undici punti di distanza.

Ha sorpreso, oltre alla seconda caduta consecutiva del Pierantonio anche la sconfitta del Tavernelle su un campo non impossibile come quello del San Secondo. Come la vittoria del Selci a Castel del Piano.

C’era un’altra partita sotto attenzione ieri, ed era quella fra Montone e Padule, dove si giocavano una buona fetta dell’ultimo vagone per i play off. E’stato pareggio, che sicuramente piace più ai rossoblu montonesi anche se giocavano in casa.

Ora ci sarà la sosta pasquale, poi si ricomincia con un’altra partita di grande spessore. La Pievese andrà a fare visita al Pietralunga, terzo in classifica. Sarà una partita fra le due squadre attualmente più in forma. Speriamo che la favola degli eredi del “Pechesce” continui.