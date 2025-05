Krugman all’Europa ” Con Trump, comportatevi come la grande potenza che siete”

Paul Krugman, premio Nobel, docente universitario, commentatore del NY Times, scrive una lettera, sul suo sito, all’Europa. Il testo è quello che segue. Testo che dice tutto quello che serve a capire la situazione internazionale attuale e come dovrebbe comportarsi l’Europa.

“Venerdì Donald Trump, dichiarando di non essere soddisfatto delle tattiche negoziali europee, ha annunciato la sua intenzione di imporre dazi del 50% sulle merci importate dall’Unione Europea. Un’aliquota così elevata avrebbe praticamente bloccato il commercio transatlantico. Ma domenica, dopo aver parlato con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha annunciato che i dazi sarebbero stati rinviati al 9 luglio. Non ho idea di cosa abbia detto von der Leyen, e vorrei anche sottolineare che una minaccia di dazi ingente, che potrebbe o meno concretizzarsi entro sei settimane, contribuisce notevolmente ad aumentare l’incertezza distruttiva. Ma permettetemi di offrire un consiglio alla Commissione e all’UE nel suo complesso: non cercate di compiacere Trump. Non potete fare concessioni sostanziali, perché le vostre politiche nei confronti delle esportazioni statunitensi sono già piuttosto favorevoli. E anche concedere a Trump una vittoria simbolica e insignificante non farà altro che infondergli coraggio, confermando la sua falsa convinzione che “ci hanno trattato malissimo nel corso degli anni”. Soprattutto, l’Europa deve superare la sua appresa impotenza e comportarsi come la grande potenza che è, soprattutto data l’apparente determinazione dell’America a distruggere i pilastri della propria forza.

A proposito di commercio: l’UE e gli Stati Uniti hanno entrambi dazi doganali significativi su alcuni prodotti dell’altra parte, ma fino a quando Trump non si è scatenato, i dazi medi erano molto bassi – meno del 2% – in entrambe le direzioni. Trump e chi gli sta intorno si lamentano dell’IVA europea, ed è vero che i produttori statunitensi devono pagare, ad esempio, il 19% per vendere ai consumatori tedeschi. Ma lo stesso vale per i produttori tedeschi! L’IVA è un’imposta sulle vendite, non una barriera all’importazione. Trump si infuria per il surplus commerciale dell’Europa con l’America, ma gli squilibri bilaterali sono normali e innocui: ho un forte deficit con il negozio di alimentari dietro l’angolo, perché compro molti dei loro prodotti alimentari, mentre loro, per quanto ne so, non sono abbonati a questo Substack.

Inoltre, c’è meno di quel surplus europeo di quanto sembri. Sì, l’Europa ci vende più beni – beni materiali come automobili e olio d’oliva – di quanti ne compri. Ma vendiamo loro molti più servizi, come servizi finanziari e progettazione di software. Trump parla solo del nostro deficit di beni, ma il nostro deficit di beni e servizi è significativamente inferiore. Inoltre, parte del nostro deficit di beni dichiarato è probabilmente fittizio. Secondo i dati ufficiali, l’Irlanda è responsabile di 1/3 del surplus commerciale dell’UE con l’America. Questo perché, secondo questi dati, l’Irlanda vende agli Stati Uniti 6 volte più di quanto ne compri. Ma questo è quasi certamente frutto di un trucchetto contabile progettato per evadere le tasse. Ecco come funziona: una filiale irlandese di una multinazionale che produce, ad esempio, prodotti farmaceutici vende i farmaci a prezzi gonfiati alla filiale statunitense che li commercializza qui. Questo riduce i profitti dichiarati e quindi le tasse in America, creando al contempo profitti ingenti ma sostanzialmente immaginari in Irlanda, dove le imposte sulle società sono molto più basse. Queste manovre contabili fanno sembrare che l’Irlanda, e quindi l’UE a cui appartiene, esporti molto, ma non crei posti di lavoro; si tratta solo dei profitti delle aziende.

Sì, l’UE dovrebbe reprimere il ruolo dell’Irlanda come paradiso fiscale. Ma questa non è stata una delle richieste di Trump.

In definitiva, il vero surplus commerciale dell’UE è probabilmente inferiore a 100 miliardi di dollari, che è sostanzialmente un errore di arrotondamento rispetto al PIL europeo di 19.000 miliardi di dollari.

Quindi l’America non ha legittimi reclami nei confronti dell’UE. Né l’America, come Trump ama immaginare, “ha le carte in mano”. L’UE non dipende molto dal mercato statunitense, che acquista solo circa il 3% di ciò che produce; le aziende statunitensi, che hanno investito migliaia di miliardi in Europa, dipendono dalla buona volontà europea. Lunedì Friedrich Merz, il Cancelliere tedesco, ha avvertito che le aziende tecnologiche statunitensi potrebbero essere un bersaglio se il conflitto commerciale dovesse intensificarsi. È una minaccia credibile. Ma l’Europa non è forse una società in declino, che sta diventando sempre più un “museo del successo passato”? No. Provate a trascorrere un po’ di tempo in Europa, non in destinazioni turistiche sovraffollate, ma in città e aziende dove lavorano persone vere. Si tratta di nazioni altamente istruite e competenti, dove molte cose funzionano piuttosto bene. È vero che la crescita economica europea è in ritardo rispetto a quella statunitense da una generazione, un punto fortemente sottolineato dal Rapporto Draghi dello scorso autunno, che rappresentava un appello tanto necessario alle riforme. Ma anche quel rapporto ha riconosciuto che il ritardo dell’Europa è sostanzialmente limitato al settore tecnologico, mentre il resto della sua economia rimane piuttosto dinamico: escludendo dall’analisi i principali settori ICT (la produzione di computer ed elettronica e le attività di informazione e comunicazione), la produttività dell’UE è stata sostanzialmente alla pari con quella degli Stati Uniti nel periodo 2000-2019… Per il periodo 2013-2019 il ruolo delle ICT è ancora più evidente, poiché la crescita della produttività dell’UE, escludendo i principali settori ICT, ha superato di gran lunga quella degli Stati Uniti.

Ovviamente, essere in ritardo nei settori del futuro è un problema importante e l’Europa deve sviluppare una strategia per recuperare.

Naturalmente, se l’Europa non si dimostra all’altezza della situazione, la leadership potrebbe spostarsi in Cina. Ma questo è un argomento per un altro giorno. Per ora, il messaggio per l’Europa è di farsi valere. Nel commercio, nel PIL, persino in tutto tranne che nella tecnologia più avanzata, non siete più dipendenti dagli Stati Uniti di quanto gli Stati Uniti lo siano da voi. Non c’è nulla che vi obblighi ad assecondare le illusioni del folle re d’America.”