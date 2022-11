Italian Wine Brands acquista Vini Barbanera La famiglia reinveste e continuerà a gestire l’azienda.

Italian Wine Brands S.p.A. (“IWB”, AIM Italia: IWB) e la famiglia Barbanera hanno raggiunto un accordo per la acquisizione del 100% della partecipazione Barbanera Srl da parte di IWB. IWB è la prima azienda pubblica del settore vinicolo quotata alla Borsa di Milano. Nel 2021 ha riportato un fatturato di circa 408 milioni di euro, con un’ampia distribuzione sul mercato interno e in 80 Paesi del mondo, sia nel settore off-trade (Supermercati e vendita a distanza/on-line/mailing/teleselling) sia nel segmento on-trade. IWB possiede interamente Provinco Italia SpA, Giordano Vini SpA, Raphael Dal Bo AG (Svizzera), Svinando, Enoitalia SpA, Enovation Brands Inc. (USA), quattro cantine situate in Piemonte (zona Barolo), Puglia (zona Primitivo) e Veneto (zona Prosecco).

Barbanera, di proprietà della famiglia Barbanera, ha segnalato nel 2021 un fatturato di circa € 38,5 milioni concentrato principalmente sui mercati internazionali. Con una cantina all’avanguardia in Toscana specializzata in Supertuscani, Barbanera ha una notevole presenza commerciale in Europa, Asia e USA, sia nel segmento off che on-trade. La famiglia Barbanera possiede anche 30 ha di vigneti adatti situati intorno alla cantina, per i quali è previsto un impegno di fornitura a lungo termine con IWB.

La famiglia Barbanera continuerà a gestire regolarmente l’azienda, per garantire la continuità imprenditoriale.

I clienti del gruppo beneficeranno di un portafoglio di prodotti più ampio, dagli spumanti ai vini fermi premium, con un’ampia gamma di marchi ed etichette private/esclusive che la rendono una vera e propria azienda di sportello unico, in grado di soddisfare qualsiasi richiesta in termini di termini qualità, quantità, servizio, competitività e innovazione. IWB è stato

recentemente premiato come “Miglior produttore italiano – Still wines” dal Berliner Wein Trophy e attraverso Barbanera aumenta la sua posizione nel segmento premium.

Il sig. Alessandro Mutinelli, presidente del consiglio di amministrazione & CEO di IWB, ha dichiarato: “Questa è la seconda acquisizione del 2022, che fa seguito all’acquisizione della società statunitense Enovation Brands, conclusa per ampliare la nostra presenza sul mercato nordamericano. Ora, con Barbanera, aggiungiamo al nostro portafoglio prodotti una selezione di Supertuscani di premium di successo, nuovi clienti e nuove opportunità di ampliamento dell’attività. All’interno di IWB ci sono ora i prodotti e le regioni produttive di maggior successo internazionale d’Italia, partendo dalla nostra posizione di leader nel Prosecco nel Nord-Est d’Italia (Cantina Montebello), muovendosi ad ovest attraverso il Veneto e il Piemonte, con i nostri vineri es a Calmasino (Verona) e Diano d’Alba (zona Barolo). E poi giù in Toscana, con la cantina di Cetona (Siena) e al sud con la cantina di Torricella (zona Primitivo di Manduria). I nostri clienti troveranno all’interno di IWB il più vasto assortimento di vini italiani, marchi, innovazione, competitività, un servizio davvero dedicato, e l’affidabilità e la conformità di un’azienda quotata pubblica. Ringrazio la famiglia Barbanera per aver aderito a questo progetto e do il benvenuto a tutti loro all’interno di IWB. “La signora Sofia Barbanera aggiunge: “Attraverso questa tratta, la cantina Barbanera entra nel più grande gruppo vinicola privato d’Italia e noi, come famiglia, ci impegniamo a pieno titolo per ampliare la nostra rete produttiva e vendita, facendo leva sulle capacità di Italian Win e Brand, per affrontare al meglio le sfide di un globale mercato competitivo. Abbiamo trovato in IWB la compagna giusta, condividiamo con loro gli stessi valori e continueremo con la passione e la dedizione di mio padre e mio zio, aprendo un nuovo capitolo per la storia della nostra famiglia. ”