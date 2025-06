In Valdichiana il Meeting Nazionale estivo dei direttori di Federalberghi.

(comunicato stampa) Dal 19 al 21 giugno, presso la Fortezza di Montepulciano, si svolgerà la riunione dei direttori e dei segretari delle organizzazioni aderenti a Federalberghi.

Parteciperanno i direttori e i segretari delle associazioni albergatori e delle unioni regionali provenienti da tutta Italia. I lavori si apriranno con il benvenuto di Alessandro Nucara, direttore di Federalberghi Nazionale, che introdurrà i saluti di Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano, Daniele Barbetti, presidente di Federalberghi Toscana e Federalberghi Valdichiana e Chianciano Terme, e Rossella Lezzi, presidente di Federalberghi Siena e provincia.

Alessandro Perini, Digital Strategist, accompagnerà i direttori nell’analisi delle potenzialità di un pacchetto di strumenti di intelligenza artificiale.

Federica Bonafaccia, responsabile del servizio legale-tributario di Federalberghi, presenterà i contenuti dei più recenti provvedimenti di interesse per le imprese alberghiere e le novità riguardanti le licenze per diritti d’autore.

Anna Duchini racconterà l’esperienza di Italea Toscana, il programma di promozione del turismo delle radici, realizzato sotto l’egida del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Anna Chiara Olini, del Centro Studi di Federalberghi, fornirà un aggiornamento sul numero di imprese che applicheranno il CCNL stipulato da Federalberghi, che si confermerà l’organizzazione maggiormente rappresentativa del settore.

Marco Damiano di Unioncamere introdurrà il premio “Storie di alternanza e competenze”: un’iniziativa che valorizzerà e darà visibilità a racconti di alternanza realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e degli ITS Academy.

Francesco Guardi, funzionario giuridico della Regione Toscana, presenterà il nuovo testo unico sul turismo della regione Toscana.

La seconda sessione di lavoro si aprirà con Martina Marini di Unilever che illustrerà le condizioni di favore che l’azienda riserverà alle imprese associate al sistema Federalberghi.

Alessandro Massimo Nucara illustrerà poi le caratteristiche dell’azione legale collettiva contro Booking.com promossa da Hotrec e sostenuta dalle associazioni nazionali degli albergatori di ventisei Paesi.

Pierpaolo Masciocchi, direttore del Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza sul lavoro di Confcommercio, illustrerà la nuova formazione per la sicurezza sul lavoro, come sarà regolamentata dall’accordo recentemente raggiunto in Conferenza Stato-Regioni.

Angelo Candido, responsabile del servizio sindacale di Federalberghi, presenterà la pubblicazione “Il lavoro stagionale nel settore turismo”, sull’evoluzione della disciplina legale e contrattuale della materia, mettendo in luce il delicato equilibrio tra legge e contrattazione collettiva, e le ripercussioni concrete su imprese e lavoratori.

Marica Paterlini di Italian Exhibition Group SpA presenterà InOut 2025 & TTG 2025, le manifestazioni fieristiche più importanti del turismo italiano, che si svolgeranno presso Riminifiera dall’8 al 10 ottobre.

Cristiana Guerrini, direttore di Federalberghi Isola d’Elba, presenterà la Comunità Energetica Rinnovabile che verrà costituita sull’isola con il supporto dell’associazione albergatori.

L’organizzazione, è curata Federalberghi Valdichiana e Chianciano Terme, con il supporto tecnico della Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana Senese, ed il supporto del Comune di Montepulciano e del progetto regionale Vetrina Toscana.