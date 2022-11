Il Tavernelle piega il Castel del Piano. La Pievese passa ad Assisi ed è seconda.

La partita, di questa decima giornata, più titolata si giocava al Moratti di Tavernelle, dove i gialloverdi di Abenante affrontavano il Castel del Piano, una delle compagini più quotate del Girone ed anche diretta avversaria della Pievese nella rincorsa alla capolista Pierantonio. Ha vinto il Tavernelle di misura, con una rete di Lorenzo Cacciamano, e con una partita in meno si è portato potenzialmente in zona play off, mentre i rossoblu perugini devono rinviare la loro marcia di avvicinamento alla vetta.

La Pievese giocava ad Assisi sul campo del Viole ed è passata con due reti di Dongarrà e Porcu.

Con questa vittoria gli uomini del presidente Rampi si portano nuovamente in seconda posizione da soli ed aspettano domenica prossima al ” Serenella Baglioni” una squadra candidata ai play off come gli altotiberini del Selci.

Nella norma le vittorie della capolista Pierantonio in casa con il Mantignana e la sonante vittoria del Marra sulla Vis Nuova Alba.