Il Riccio. 20 novembre. Escursione al Lago di Pietrafitta e visita al Museo Paleontologico

Domenica 20 novembre il Gruppo Ecologista “Il Riccio”, in collaborazione con l’Associazione Pro Museo “Luigi Boldrini” di Pietrafitta e la Biblioteca Comunale “Francesco Melosio” di Città della Pieve, organizza un’escursione al Lago di Pietrafitta e la visita al Museo Paleontologico “Luigi Boldrini”. A guidare l’escursione e la visita al Museo la paleontologa Adria Faraone.

L’iniziativa segue la presentazione del libro “Gli Elefanti Fossili dell’Umbria” di Adria Faraone, Laura e Romano Guerra, avvenuta il 29 ottobre a Città della Pieve, che ha riscosso notevole interesse e curiosità per la particolarità del contenuto e l’attenzione per le ricchezze del territorio umbro. Durante la manifestazione è stata fatta notare la rilevanza mondiale del Museo di Pietrafitta, la particolarità e rarità dei reperti conservati, risalenti a quasi 2.000.000 di anni fa, descritti con dovizia di particolari. Un Museo che merita una rilevanza nazionale e universale, ne consegue la necessità di farlo conoscere meglio e soprattutto di salvaguardare i fossili dal logoramento e dalla mancanza di cure appropriate. È stato evidenziato anche il collegamento con il ricercatore naturalista pievese Antonio Verri, le cui collezioni sono conservate al Museo di Storia Naturale e del Territorio di Città della Pieve, che sarà meta del terzo e ultimo momento del progetto. Il Sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, ha sottolineato l’importanza del collegamento tra i due Musei e la ricchezza che rappresentano per il territorio.

L’escursione ha inizio con la suggestiva passeggiata intorno al lago artificiale di Pietrafitta, uno dei bacini di escavazione della lignite utilizzata, nel secolo scorso, per il funzionamento della Centrale termoelettrica. Il lago che si estende per una lunghezza di oltre due km, una larghezza di un km scarso, per un perimetro totale di circa cinque chilometri di sponda, è oggi meta frequentata da podisti, ciclisti, pescatori. Nei campi limitrofi, territorio della precedente miniera, sono ancora presenti e visibili dalla strada per Pietrafitta, le gigantesche draghe, macchinari utilizzati per estrarre la lignite, monumentali esempi di archeologia industriale che danno vita ad un vero e proprio parco archeologico. Durante gli scavi sono stati recuperati numerosi resti fossili, attualmente custoditi all’interno del Museo Paleontologico “Luigi Boldrini”, a pochi km dal lago.

L’appuntamento per l’escursione è alle ore 8.00, all’ingresso del percorso – Lago di Pietrafitta, al Parcheggio Centrale termoelettrica Enel Franco Rasetti, sulla strada che conduce all’abitato di Pietrafitta.

La visita al Museo, seconda tappa della mattinata, avrà inizio intorno alle ore 10.30.

L’escursione al Lago è gratuita per i soci del Gruppo Ecologista “Il Riccio” o per chi volesse iscriversi, quota associativa € 10,00. Per gli altri è necessario il pagamento della quota assicurativa di € 5,00.

La visita al Museo prevede il pagamento del biglietto di ingresso che per i gruppi è di € 3,00 a persona.

Si comunica che i due momenti non sono necessariamente collegati: è possibile effettuare solo la passeggiata lungolago o solo la visita al Museo.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare il numero 3396134127 o scrivere a ecologistiilriccio@gmail.com

La prenotazione è gradita.