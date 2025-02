Il “Punto” su Promozione e Seconda Categoria di Luciano Moscatello

PROMOZIONE GIRONE A

Ancora vincenti le battistrada che approfittano dei turni casalinghi ed allungano ancora di più sulle immediate inseguitrici, promettendo scintille per la vetta solitaria.

La capolista ottiene i tre punti sul campo amico (Nuova Alba – Pievese 2-1), succede di tutto … vantaggio di Tempesta in chiusura di prima frazione, dominio del gioco della capolista per tutto l’arco della gara poi però in apertura di seconda frazione la Pievese si fa parare un calcio di rigore (Orecchiuto), ma Ballone sulla ribattuta del portiere con la complicità della difesa pareggia. L’assistente di linea annulla per fuorigioco. La Nuova Alba scampato il pericolo raddoppia direttamente con il rinvio del proprio portiere Del Precio che vive la sua giornata di gloria (rigore parato e rete), a nulla serve la bella punizione di Ballone che rende il rammarico ancora più grande.

La Pontevecchio vince con il Montone 1-0 con la rete di Polpetta e tiene viva la corsa al vertice.

Il Padule San Marco non va oltre il pari esterno in quel di Ponte Felcino 1-1 Souare al 16’ pt per gli ospiti, pari di Cardaioli al 44’ st con i locali ridotti in 10 a causa del doppio giallo di Raccichini. Ospiti che con il pari odierno perdono terreno per la corsa al podio.

Va peggio invece al Castel del Piano che torna sconfitto da Calzolaro togliendo ai rossoblù di mister L. Grilli la possibilità di rimanere in scia delle battistrada mentre permette al Calzolaro di rientrare in gioco per la salvezza. Per i ragazzi di mister Missaglia vanno in rete Scarselli (17’ pt) e Berettoni (23’st rig.) il momentaneo pari rossoblù in apertura di secondo tempo porta la firma di Marchi (2’ st).

Pari e patta tra Ventinella e Santa Sabina (1-1) vantaggio di Bigarini al 27’ pt e pari ospite di Fiorindi al 5’ st.

Pari a reti bianche anche tra Arna e Marra San Feliciano (0-0).

Casa del Diavolo – Lama Calcio (1-0, una sconfitta pesante per i lamarini che subiscono la rete dei locali con un autogol al 29’ pt. non riescendo a riportarla in pari.

Virtus Sangiustino – Selci Nardi (3-1) con vittoria netta per i giallorossi di mister Battistini. Succede tutto nella seconda frazione Braccalenti prima (16’ st) e Piccini poi (29’ st) portano sul doppio vantaggio. I locali accorciano gli ospiti con Mariucci (38’ st) la chiude definitivamente Bacchi al 50’ st.

Miglior attacco 42 reti fatte (Pontevecchio)

Miglior difesa 9 reti subite (Nuova Alba)

Miglior differenza reti + 28 (Pontevecchio)

Peggior difesa 39 reti subite (Calzolaro)

Peggior attacco 14 reti fatte (Lama Calcio, Arna)

Peggior differenza reti – 22 (Calzolaro)

Maggior numero di vittorie 15 (Nuova Alba)

Maggior numero di sconfitte 13 (Calzolaro)

Maggior numero di pareggi 10 (Marra San Feliciano)

Minor numero di vittorie 3 (Lama Calcio, Pievese, Ponte Felcino)

Minor numero di sconfitte 2 (Nuova Alba e Pontevecchio)

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Tra i due litiganti il terzo gode. Il big-macht tra Pò Bandino e Sulpizia 0-0 sorride alla Tiberis che vince 2-0 con la Luca Rosi Ramazzano, con le reti di Berhil 6′ pt e Pauselli al 20′ st e riconquista la vetta solitaria.

Il Promano è lì con la vittoria di oggi aggancia la seconda piazza occupata ora da 3 squadre, le già citate Pò Bandino e Sulpizia e lo stesso Promano che conti alla mano con il turno di riposo già effettuato si candida di diritto al podio più alto. Pol. Don Bosco Gubbio – Promano (1-2), vantaggio ospite al 1′ pt (N. Cavigli) pareggio locale al 5′ pt (A. Castellani) e nuovo vantaggio al 18′ pt (N. Cavigli), gli ospiti chiudono in 9 a causa della doppia espulsione di Njempo e Adjili.

Pol. Moiano – Ponte d’Assi (1-1), il Moiano va in vantaggio con il solito Boldrini, domina il gioco ma non la chiude e alla metà del secondo tempo Ciarafischi la riporta in equilibrio. Il Moiano in settimana aveva recuperato e vinto la gara Grifo Tezio – Pol. Moiano (0-2), con il pari di oggi spreca una buona occasione per giocarsi le chance per la piazza d’onore.

Junior Carpine Magione – Sangiustino 1-0 grazie alla rete di Lavarone.

Grifo Tezio – Fontignano 2-1, alla rete del vantaggio ospite 2’ pt di Mercanti, la pareggia Petitta al 15’ st e al 30′ st Montella porta in vantaggio la squadra di casa, portando così a casa i tre punti che non arrivavano oramai da 7 giornate.

Termina 0-0 la gara tra J. Ramazzano Colombella e Real Padule.

Miglior attacco 34 reti realizzate (Promano)

Miglior difesa 7 reti subite (Pol. Moiano)

Miglior differenza reti + 19 (Promano)

Peggior difesa 31 reti subite (Junior Carpine Magione, Branca Calcio)

Peggior attacco 13 reti fatte (Sangiustino)

Peggior differenza reti – 17 (Branca Calcio)

Maggior numero di vittorie 10 (Tiberis, Pò Bandino, Promano, Sulpizia)

Maggior numero di sconfitte 10 (Grifo Tezio, Sangiustino)

Maggior numero di pareggi 7 (Branca Calcio, Pol. Moiano)

Minor numero di vittorie 1 (Branca Calcio)

Minor numero di sconfitte 2 (Pol Moiano, Tiberis)