 Il “Playmobil” chiancianese ad Arezzo

Il 2 febbraio si conclude ad Arezzo la fiera “Del Modellismo e Giochi”. Importante manifestazione per tutti i numerosi appassionati del genere. Non poteva mancare a questo appuntamento Alfonso Lionelli. con alcuni dei suoi diorami. Ricordiamo che questa del playmobil, ormai diventata una sorta di “tradizione” chiancianese, è stata ideata e creata proprio da Lionelli., che la alimenta e la nutre con la passione e la fantasia. Questo fantastico mondo, che si anima di particolari immaginifici, rappresenta uno spaccato di mondi reali e irreali che conducono il visitatore in settori dell’anima dove vivo è rimasto il fanciullo che abita in ognuno di noi. E direi per fortuna, in un’epoca fin troppo pervasa dal materialismo più consumistico, un po’ di sana e semplice fantasia ci fa bene. Per di più la collezione di Lionelli esporta, in qualche modo, anche il nome della cittadina termale, in giro per la Toscana, (ad esempio ricordiamo il Lucca Comics e la Fiera del Modellismo di Arezzo, appunto), in Italia e anche in Europa con partecipazioni, ad eventi espositivi di prestigio in Francia e in Spagna.

Nunzio Dell’Annunziata