Il Festival del vetro di Piegaro apre con omaggio all’imprenditore Bruno Gallo

(Cittadino e Provincia) Si è aperta con un omaggio ad un personaggio di spicco della Valnestore l’edizione 2025 del Festival del vetro di Piegaro.

L’Amministrazione comunale, in occasione della manifestazione, ha voluto conferire un riconoscimento a Bruno Gallo (presidente della Vetreria cooperativa Piegaro) quale “imprenditore del nostro territorio che si è distinto per il suo prezioso ed importante lavoro, a livello locale, nazionale e internazionale”.

La cerimonia si è svolta venerdì pomeriggio all’interno del Museo del vetro e ha coinciso con l’inaugurazione della VII edizione del Festival.

“Imprenditore lungimirante e sempre attento al territorio – fa sapere l’Amministrazione comunale – Gallo ha dedicato la propria vita professionale alla crescita e sviluppo della vetreria e del territorio piegarese”.

Durante l’inaugurazione dunque il sindaco Roberto Ferricelli ha consegnato al presidente una rappresentazione del Museo realizzata in vetro dal Maestro Vetraio Roberto Andolfi.

“La presenza della VCP nel nostro territorio – ha dichiarato il vicesindaco Michele Bartolini – ha arginato, grazie all’opportunità lavorativa offerta, un potenziale spopolamento del paese stesso di Piegaro. Il vetro e le sue lavorazioni fanno parte del DNA piegarese come storia, tradizione ma soprattutto come presente e futuro. Lo sforzo dell’Amministrazione con il festival del vetro è quello di mantenere viva una tradizione storica-culturale dalla quale continuare a progettare attraverso processi innovativi, potenziali opportunità di sviluppo lavorative.”

Intanto ieri nel piccolo borgo è stata riaccesa la fornace per accogliere vetrai italiani ed internazionali.

Fino a domani, domenica conferenze, corsi, laboratori per bambini e workshop sulle diverse tecniche di lavorazione del vetro (vetrofusione, lavorazione a lume, mosaico, tecnica tiffany, vetrata legata a piombo, soffiatura alla fornace).

Per tutto il fine settimana, i migliori maestri vetrai italiani e stranieri dimostreranno al pubblico la bellezza e il fascino della lavorazione di questo materiale, anche attraverso spettacolari esibizioni in notturna.

Eventi e manifestazioni si avvicenderanno, non solo all’interno del Museo e del laboratorio del Vetro, ma tutto il borgo si animerà grazie alla presenza di artisti di strada, spettacoli per bambini e adulti, concerti, visite guidate e l’immancabile mostra mercato dell’artigianato in vetro.

Ieri inaugurata anche la mostra di opere in vetro “UMOR VITREO” a cura dell’Associazione Culturale “Don Quijote”.