Il Festival dei cammini fa tappa a Paciano con il convegno ‘Un passo avanti: i cammini tra cultura, turismo e legislazione’

(AVInews) ‘Un passo avanti: i cammini tra cultura, turismo e legislazione, è il titolo del convegno che si terrà sabato 27 settembre alle 15.30 a Palazzo Baldeschi, a Paciano, nell’ambito della seconda edizione del Festival dei cammini. Viviamo il Trasimeno è lo slogan di quest’anno e tante sono le iniziative proposte per vivere con lentezza il fascino e le bellezze del Trasimeno, al fine di costruire un territorio sostenibile, diffondendo buone pratiche ambientali.

All’incontro interverranno Luca Dini, sindaco di Paciano, Louis Montagnoli, presidente de L’Ulivo e La ginestra, Francesca Caproni, direttore del Gal Trasimeno Orvietano, Bruno Biserni, presidente Gal Altra Romagna, Mirko Pacioni, presidente dell’associazione Via Romea Germanica, e Simona Meloni, assessore ad Agricoltura e Turismo della Regione Umbria.

A precedere il convegno, alle 9, la ‘Camminata tra Paciano e Panicale’, con partenza dal centro storico di Paciano (ritrovo a Porta Fiorentina) per raggiungere la cima del Monte Pausillo, poi Monte Petrarvella e infine Panicale, dove si terrà la visita guidata al pregevole Museo del Tulle e allo splendido ‘Martirio di San Sebastiano’, una delle opere del Perugino più famose al mondo.

Il Festival dei cammini, che vede coinvolti i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale e Passignano sul Trasimeno, con la partecipazione dell’Unione dei Comuni del Trasimeno e del Gal Trasimeno Orvietano, terminerà domenica 28 settembre.

L’evento è finanziato dal Gal Trasimeno Orvietano con l’intervento SRG06 ‘LEADER – attuazione strategie di sviluppo locale del CSR per l’Umbria 2023-2027’.