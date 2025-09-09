I Pievesi che parteciparono al “Risorgimento Italiano” di Antonio Dell’Aversana

I PIEVESI CHE PARTECIPARONO AL “RISORGIMENTO ITALIANO”

Con il termine di “Risorgimento Italiano” viene inteso un complesso processo politico e spirituale, economico e sociale, culturale e letterario, diplomatico e militare che portò l’Italia dal frazionamento politico all’Unità affrancandola dal dominio straniero e dandole una Indipendenza sotto la dinastia dei Savoia.

Le guerre affrontate perché ciò avvenisse vengono dette d’Indipendenza e furono combattute contro l’Austria (n.3) , dapprima dal Regno di Sardegna e poi dal Regno d’Italia. Con esse vengono considerate guerre per il Risorgimento anche le Campagne attuate dai garibaldini per la liberazione del Sud e quelle Piemontesi per la liberazione dell’Italia centrale e la presa di Roma. La Prima Guerra Mondiale viene ritenuta l’ultima guerra d’Indipendenza.

Orbene, a Scuola abbiamo tutti appreso, sicuramente anche con fastidio, tutte queste vicende di cui però ci sono rimasti noti solo gli episodi , i nomi delle località coinvolte, le date ed i nomi di diversi “condottieri”. E, nell’immaginario collettivo, si è creata l’illusione che gli “Eroi” fossero solo questi ultimi. Nessuno si è mai chiesto, infatti, chi fossero i “gregari”, gli sconosciuti soldati di un Esercito numerosissimo che combatterono sui campi dando la loro stessa vita.

Ad ovviare a questo ci sta pensando, da qualche anno, la “Società Solferino e S.Martino” Ente morale sorto nel 1870 dalla volontà del conte Luigi Torelli, senatore del Regno, al fine di perpetuare ed onorare la memoria dei Caduti nella sanguinosa battaglia del 24 Giugno 1859 a Solferino e San Martino e di tutti coloro che combatterono per l’Unità e l’Indipendenza d’Italia.

Attingendo da centinaia di registri manoscritti presenti nell’Archivio del Museo del Risorgimento di Milano, la Società sta digitalizzando, con schede, i nomi di 640 mila soldati, di ogni parte d’Italia, che parteciparono alle Campagne risorgimentali, dal 23 marzo 1848, data d’inizio della Prima Guerra d’Indipendenza, al 20 settembre 1870, giorno della Presa di Roma con la Breccia di Porta Pia.

Con il “progetto Torelli” , affidato alle cure di diversi Licei Italiani, il Risorgimento potrà essere finalmente “chiamato per nome” , dicono.

I nominativi sono stati raccolti in Registri per Provincia ed immessi in Rete a disposizione di tutti.

Di Città della Pieve risultano i nomi di 90 Soldati di vari gradi che riporto anche al fine di rendere quella Storia Nazionale più “familiare”.

Non furono certo tutti volontari, tanti soprattutto coscritti. Nel 1863, infatti, fu introdotta dal neonato Regno d’Italia la leva obbligatoria. Con regole di arruolamento che sfavorivano soprattutto i ceti meno abbienti. Si partiva a 21 anni ed i periodi per assolverla variavano: 4 anni per la Marina, 5 per la Fanteria, 6 per l’Artiglieria ed i Bersaglieri, 7 per la Cavalleria. Non sappiamo quanti di questi pievesi ritornarono a casa .

Queste le Campagne alle quali parteciparono i Soldati pievesi:

I GUERRA D’INDIPENDENZA

Durata dal 27 marzo 1848 al 22 agosto 1849. Dichiarata dal Regno di Sardegna contro l’Impero Austriaco. Nella prima fase sia lo Stato Pontificio che il Regno delle Due Sicilie appoggiarono i Sardo-Piemontesi.

II GUERRA D’INDIPENDENZA

Durata dal 20 giugno al 2 agosto 1849. Dichiarata dal Regno di Sardegna contro l’Impero Austriaco.

III GUERRA D’INDIPENDENZA

fu combattuta dal Regno d’Italia contro l’impero Austriaco dal 20 giugno al 17 agosto 1866 nell’ambito della guerra Austro-Prussiana.

CAMPAGNA PER LA PRESA DI ROMA (Breccia di Porta Pia) – 1870

NOMINATIVI MILITARI PIEVESI

– BACCHINI PIETRO DI LUIGI – Caporale Furiere matricola 3649 – 37° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– BARBANERA FRANCESCO DI ANGELO – Soldato matricola 3303 – 46° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– BARBINI LUIGI – Soldato matricola 12237 – Marina – Campagna 1866:

– BIGONZINO NAZZARENO DI ANTONIO – Soldato matricola 5360 – 28° Reggimento Fanteria – Campagne 1866/1870.

– BOCCI RICCARDO DI GIUSEPPE – Caporale matricola 23795 – Bersaglieri – Campagna 1861:

– BROGLINO NAZZARENO DI LEONARDO – Soldato matricola 1658 – Cavalleggeri di Lucca – Campagna 1866:

– BRILLO PIETRO DI GIUSEPPE – Soldato matricola 5174 – 62° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– BRUTTO PISTELLA NAZZARENO GIUSEPPE DI DOMENICO – Soldato matricola 21083 – 10° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– BUCCIARELLI GIUSEPPE DI VINCENZO – Soldato matricola 5303 – 57° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– BUCCIARELLI VINCENZO DI LUIGI – Soldato matricola 13197 – 2° Reggimento Granatieri – Campagna 1866:

– BURCHIO LUIGI DI GIUSEPPE – Soldato matricola 8973 – 42° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– CAMILLONI GIUSEPPE DI PIETRO – Soldato – 7° Reggimento Fanteria Volontari Italiani – Campagna 1866:

– CAPELLI PIETRO DI GIUSEPPE – Soldato matricola 384 – Cacciatori del Tevere – Campagna 1860:

– CAPPUCCI UGO DI ENRICO – Caporale matricola 6512 – 38° Reggimento Fanteria – Campagna 1860:

– CAPPUCCINI GIUSEPPE DI GIOACCHINO – Soldato matricola 5261 – 28° Reggimento Fanteria – Campagne 1866 – 1870:

– CARTONI GUGLIELMO FU CESARE – Soldato matricola 1213 – 6° Reggimento Fanteria Volontari Italiani – Campagna 1866:

– CARTONI VINCENZO DI GIOVANNI – Capitano – 45° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– CASARELLI PACIFICO DI PIO – Appuntato matricola 1567 – Cavalleggeri di Lucca – Campagna 1866:

– CASCIOLI LEOPOLDO DI ANGELO – Soldato matricola 12258 – 1° Reggimento Granatieri – Campagna 1866:

– CECANTINI GEREMIA LUIGI DI GIROLAMO – Soldato matricola 8801 – 37° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– CECCO MORO NAZZARENO DI VINCENZO – Caporale matricola 5478 – 30° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– CECCONI ALESSIO DI NICOLA ANTONIO – Soldato matricola 13584 – Amministrazione – Campagna 1866:

– CERRI GIUSEPPE STEFANO DI CESARE – Soldato matricola 4331 – 9° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– CESARONI LUIGI DI PAOLO – Soldato matricola 1666 – Cacciatori del Tevere – Campagna 1860:

– CHIONNE ANGELO LUIGI NAZZARENO – Soldato matricola 25507 – 8° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– CIAMPICALLI GIACOMO DI GEREMIA – Soldato matricola 1588 – Cacciatori del Tevere – Campagna 1860:

– CIANI DOMENICO DI GIROLAMO – Soldato matricola 308 – Cacciatori del Tevere Campagna 1860:

– CIPOLLONI NAZZARENO DI DOMENICO – Soldato Matricola 5594 – 60° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– CITTADINI GIOVANNI BATTISTA DI DOMENICO – Soldato matricola 18429 – 5° Reggimento Artiglieria – Campagna 1866:

– CLAVARI LEOPOLDO FU PIERO – Soldato matricola 798 – 38° Reggimento Fanteria – Campagna 1859:

– CONCIARELLI CRISTOFARO DI VINCENZO – Soldato matricola 5333 – 51° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– CONVITO LUIGI PIETRO DI FRANCESCO – Soldato matricola 6298 7° Reggimento Artiglieria – Campagna 1866:

– DELLA BIANA FERDINANDO DI ALDOBRANDO – Soldato matricola 5593 – 60° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– FATIGHENTI PASQUALE DI ANGELO – Caporale matricola 62 – Cavalleggeri di Caserta – Campagna 1866:

– FETTI RUGGERO ULISSE DI CARLO – Soldato matricola 17924 – 1° Reggimento Bersaglieri – Campagna 1870:

– GAMBACORTA RAIMONDO DI ANDREA – Soldato matricola 5259 – 28° Reggimento Fanteria – Campagne 1866/1870:

– GIORNINI NAZZARENO DI LUIGI – Soldato matricola 6002 – 48° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– GIOSIA FEDERICO DI CALISTO – Soldato matricola 25469 – 8° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– GIOVAGNOLA DOMENICO DI ISIDORO – Soldato matricola 1931 – 67° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– GIULIANI DOMENICO DI GIOVANNI BATTISTA – Soldato matricola 26009 – 7° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– LEPRINI GIUSEPPE DI FRANCESCO – Soldato matricola 9181- 2° Reggimento Bersaglieri – Campagna 1866:

– LOMBONI FRANCESCO FU GIOVANNI BATTISTA – Soldato matricola 17588 – 5° Reggimento Artiglieria – Campagna 1866:

– LUCACCHIONI ANGELO DI DOMENICO –Soldato matricola 4330 – 9° Reggimento Artiglieria – Campagne 1866/1870:

– MANCINI EGIDIO DI PIETRO – Caporale matricola 5300 – 57° Reggimento Fanteria – Campagne 1866/1870:

– MARRONI PIETRO GIOVANNI BATTISTA DI PASQUALE –Soldato matricola 7038 – 51° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– MEACCI GIUSEPPE DI BERNARDO – Soldato matricola 10067 – Savoia Cavalleria – Campagna 1866:

– MERCANTI DOMENICO SANTE DI FERDINANDO – Soldato matricola 5127 – 62° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– MONACHINI BERNARDO FU GAETANO – Soldato matricola 5950 – 23° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– ORLANDI CESARE DI GIULIO – Maggiore – 47° Reggimento Fanteria – Campagne 1848/1849:

– ORLANDI ORLANDO MARIA DI LODOVICO – Sergente matricola 4702 – 5° Reggimento Bersaglieri – Campagna 1866:

– ORLANDI PIETRO DI LUIGI – Soldato matricola 26010 – 7° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– PALAMIDES CESARE DI MATTEO – Soldato matricola 3309 – 45° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– PALAMIDES FERDINANDO FU MATTEO – Soldato matricola 9822 – 2° Reggimento Bersaglieri – Campagna 1866:

– PANZANELLI EGIDIO FU ANGELO – Soldato matricola 5971 – 7° Reggimento Artiglieria – Campagna 1866:

– PANZILLI ANGELO DI DOMENICO – Soldato matricola 12278 – 1° Reggimento Granatieri – Campagna 1866:

– PANZILLI MICHELE DI DOMENICO – Soldato matricola 10622 – 2° Reggimento Granatieri – Campagna 1866:

– PAPPARELLI ERNESTO DI DOMENICO – Soldato – 7° Reggimento Fanteria Volontari Italiani – Campagna 1866:

– PEPARAIO GIOVANNI DAVIDE DI ANTONIO – Soldato matricola 7136 – 58° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– PEPPICELLI FRANCESCO DI ANDREA – Soldato matricola 8535 – 57° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– PERUGINO GIUSEPPE DI RAIMONDO – Soldato matricola 1270 – Lancieri di Vittorio Emanuele – Campagna 1866:

– PIAZZAI PIETRO DI DOMENICO N- Soldato matricola 2445 – Lancieri di Firenze – Campagna 1866:

– PICHETTA EMIDIO DI ANGELO – Soldato matricola 5372 – 28° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– QUAGLIA CRISTOFORO DI PASQUALE – Soldato matricola 5251 – 27° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– QUAGLIA SERAFINO DI PIETRO – Soldato matricola 5255 – Campagne 1866/1870:

– RAPICETTA GERVASIO DI SANTE – Caporale matricola 5932 – 61° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– RONDOLINI ANACLETO DI ANGELO – Soldato matricola 13086 – 2° Reggimento Granatieri – Campagna 1866:

– ROSSI DAMIANO DI LUIGI – Soldato matricola 10624 – 19° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– ROSSI PIETRO SALVATORE DI GEREMIA – Soldato matricola 25508 – 8° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– SANO DOMENICO NAZZARENO DI Francesco – Soldato matricola 3312 45° Reggimento Fanteria – Campagna 1866;

– SANSILLI ANGELO DI PAOLO – Soldato matricola 10615 – 19° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– SCARPANTE SANTE DI PASQUALE – Soldato matricola 3313 – 45° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– SCORPIONI ANTONIO DI GIUSEPPE – Soldato matricola 14349 – 3° Reggimento Bersaglieri – Campagna 1870:

– SCOVACRICCHI PIETRO DI LUIGI – Soldato matricola 2812 – 42° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– SCRICCIOLI LUIGI DI PASQUALE – Soldato matricola 5467 – 35° Reggimento Fanteria – Campagne 1866/1870:

– SELVA PASQUINO DI ANGELO – Soldato matricola 15495 – 5° Reggimento Artiglieria – Campagna 1866:

– SENZANONNA NAZZARENO GEREMIA DI LAZZARO – SOLDATO MATRICOLA 25509 – 8° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– SERACINI PIETRO ZEFFERINO DI DAVIDE – Soldato matricola 9650 – 5° Reggimento Bersaglieri – Campagna 1866:

– SERAFINI SERAFINO DI GIOACHINO – Soldato matricola 5266 – 57° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– SOCIARELLI GIUSEPPE DI GERVASIO – Soldato matricola 21075 – 10° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– STEFANINI FEDELE FU FRANCESCO – Soldato matricola 3311 – 45° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– TABORGNA STEFANO DI ANGELO – Trombettiere matricola 5348 – 58° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– TACCHI CARLO DI GAETANO – Soldato matricola 23272 – 16° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– TATICHENTI LEOPOLDO DI LUIGI – Soldato matricola 7134 – 58° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– TITTOCCHIA SERAFINO DI LUIGI – Soldato matricola 7293 – 3° Reggimento Granatieri – Campagna 1870:

– TORRONI GIUSEPPE GIOACCHINO DI CARLO – Soldato matricola 7138 – 58° Reggimento Fanteria – Campagna 1870:

– TRENTA LUIGI GERVASIO – Soldato matricola 5252 – 27° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– VAGNETTI SABATINO DI ANGELO – Soldato matricola 4774 – 53° Reggimento Fanteria – Campagna 1866:

– VANNI ACHILLE FRANCESCO FU GIUSEPPE – Soldato matricola 4931 – 6° Reggimento Granatieri – Campagna 1866:

– VENTURINI GIUSEPPE ANDREA DI FRANCESCO – Soldato matricola 6705 – 4° Reggimento Artiglieria – Campagna 1866:

– VERRI ANTONIO DI GIACOMO – Tenente – Genio – Campagna 1866.

Al presente elenco allego foto del Tenente Generale del Genio Antonio Verri, eminente geologo e vanto cittadino di Citta della Pieve.

Antonio Dell’Aversana, 5 settembre 2025

