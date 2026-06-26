Rubriche I guai dell’Italia di Mezzo. Monte Paschi. Il Comune prova a farsi sentire. by redazione 26 Giugno 2026 by redazione 26 Giugno 2026 18 Gli ultimi due articoli comparsi sulla Nazione, sulla vicenda del Monte dei Paschi. Sui movimenti della finanza e sul futuro della banca storica di Siena e di tutta la nostra zona. homemonte paschi siena 0 FacebookTwitterEmail redazione Articolo precedente Trasimeno. Regione e Sindaci al Capo della Protezione Civile e Commissario straordinario per la siccità “Vogliamo costruire risposte durature” Prossimo articolo I guai dell’Italia di Mezzo. Regione. Presidente e Assessore a Rfi, Busitalia, Trenitalia e Anas: “Non si può isolare l’Umbria” Potrebbe interessarti I guai dell’Italia di Mezzo. Cardete. Presciutti “Non... 26 Giugno 2026 I guai dell’Italia di Mezzo. Regione. Presidente e... 26 Giugno 2026 Trasimeno. Regione e Sindaci al Capo della Protezione... 20 Giugno 2026 Ricordando Massimo “19 Giugno 1944. Il passaggio del... 19 Giugno 2026 Regione. Partiti di Maggioranza. “L’Umbria paga anni di... 18 Giugno 2026 Un tributo a Valerio Bittarello dalla città del... 18 Giugno 2026 Gianni Fanfano e Marilena Rossi Caponeri, ospiti in... 18 Giugno 2026 Giuseppe Coco (AUR). Il ruolo crescente dell’extralberghiero nel... 16 Giugno 2026 “Comunità Europea dello Sport 2028”. Otto Comuni umbri... 16 Giugno 2026 Trasporti. Sindacati “Legge speciale per l’Umbria per non... 15 Giugno 2026