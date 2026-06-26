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I guai dell’Italia di Mezzo. Monte Paschi. Il Comune prova a farsi sentire.

by redazione
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Gli ultimi due articoli comparsi sulla Nazione, sulla vicenda del Monte dei Paschi. Sui movimenti della finanza e sul futuro della banca storica di Siena e di tutta la nostra zona.

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