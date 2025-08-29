Rubriche

Gruppi Pd e Cambiamo. “Palestina. Torniamo a denunciare l’atteggiamento della maggioranza”

by redazione
by redazione

(Comunicato stampa)

Gruppo Consiliare Comunale – Insieme per Città della Pieve e
Gruppo Consiliare Comunale Cambiamo

I gruppi consiliari di minoranza Insieme per Città della Pieve e Cambiamo tornano a denunciare l’atteggiamento dell’amministrazione comunale sull’esposizione della bandiera della Palestina al Palazzo Comunale.

Dopo la nostra richiesta del 7 agosto 2025 e la prima risposta del 12 agosto (prot. n. 16997), il Sindaco Fausto Risini, con una nuova nota del 22 agosto 2025 (prot. n. 17420), ha comunicato che la Prefettura di Perugia – richiamando disposizioni del Cerimoniale di Stato – ha escluso la possibilità di esporre bandiere straniere sugli edifici pubblici, se non in occasioni specifiche e autorizzate.

In alternativa, il Sindaco ha proposto la sottoscrizione di un documento di solidarietà al popolo palestinese da parte di tutti i gruppi consiliari.

La nostra posizione è chiara: prendiamo atto della risposta del Sindaco, ma sottolineiamo come la Regione Umbria e numerosi Comuni del Trasimeno e delle zone limitrofe abbiano già esposto la bandiera palestinese dai municipi, senza cercare scuse e senza attendere pareri prefettizi, limitandosi a una semplice comunicazione.

La scelta della maggioranza che guida il Comune di Città della Pieve rappresenta, a nostro avviso, un atteggiamento politico chiaro, la proposta di un documento condiviso, è un palliativo per mettersi a posto la coscienza, di chi non ha la forza e la dignità di un gesto simbolico concreto come l’esposizione della bandiera.

Chiediamo ancora una volta che anche Città della Pieve si allinei agli altri Comuni umbri, dimostrando coraggio politico e vicinanza reale.

Distinti saluti,

Il Consigliere Comunale  Marco Cannoni

I Consigliere Comunale Raffaele Parbono

Il Consigliere Comunale Nicoletta Conciarelli

Il Consigliere Comunale Lucia Fatichenti

 

