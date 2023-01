 Giacomo Testini chiancianese dell’anno

Il blog chiancianese VALTUBO, ogni anno lancia un sondaggio in seguito al quale elegge, in base alle votazioni dei cittadini, un chiancianese che in qualsivoglia settore abbia riscosso approvazioni, o che si sia distinto per meriti professionali, umani, artistici. Quest’anno erano in lizza personalità veramente meritevoli e che molto hanno dato alla cittadina termale. Augusto Falvo, autore del libro: Una vita alla rinfusa, Rosanna Baldelli, autrice del romanzo: Quando la tempesta arriva. E poi Pinuccia musumeci, presidente dell’associazione Iosempredonna. E ancora Lorenzo pellegrini, ciclista professionista, il regista Fabrizio Guarducci autore del film Una sconosciuta. Francesco Angeli per un contributo a Striscia La Notizia e Massimo Caponeri della Pallavolo.

Tra questi Giacomo Testini, addetto stampa di Tele Idea, è risultato vincitore del sondaggio. Io aggiungerei vittoria quanto mai meritata se si pensa alla capacità veramente strepitosa di Giacomo Testini nello scovare eventi, manifestazioni, personaggi e di intervistarli aggiornando una continua cronaca su tutto ciò che ha luogo nel nostro territorio. Attività e impegno veramente costanti e professionali se visti sotto l’aspetto qualitativo. Ci congratuliamo con Giacomo Testini sperando che con il suo impegno così assiduo, continui a tenerci informati su ciò che accade intorno a noi, regalandoci, come è solito fare, anche uno spaccato su personaggi veramente di livello che solo lui riesce ad intercettare per poi presentarceli attraverso interviste sempre vivaci, discrete ma che scavano dentro i caratteri, i tic e l’umanità dei personaggi.

Nunzio dell’Annunziata