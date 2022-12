Fratelli d’Italia. “E mentre tutti urlano, il centro destra salva gli Ospedali di Castiglione e Città della Pieve”

È stato preadottato il nuovo piano dei fabbisogni della rete ospedaliera umbra che smentisce in toto gli allarmismi sollevati negli ultimi mesi da esponenti politici locali civici e di centro sinistra, che parlavano di imminenti chiusure e perdita totale di servizi da parte delle strutture ospedaliere di Castiglione del Lago e Città della Pieve, che non solo non verranno depotenziate, ma addirittura saranno rilanciate, anche attraverso, nel caso di Castiglione, sperimentazione ospedaliera.

I consiglieri comunali Fratelli d’Italia del Trasimeno, Francesca Traica, Gianluca Pierini, Pamela Becciolotti, Andrea Cappelletti, Alessandro Moio, Francesco Rubeca e Virginia Marchesini, dichiarano: “Ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto la Presidente Tesei e il Presidente Squarta e i referenti regionali del centro-destra, che hanno ascoltato e pienamente recepito le esigenze del nostro territorio in tema di tutela e miglioramento dei servizi sanitari.”

“Grazie ad un ottimo lavoro di squadra,” aggiungono i Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia “l’ospedale di Città della Pieve, a cui viene riconosciuto il ruolo di zona disagiata e di confine, continuerá ad esistere, mentre per Castiglione del Lago non solo saranno garantiti servizi di livello, ma avrà finalmente un vero pronto soccorso efficientato aperto h24, con una sperimentazione ospedaliera in corso di progettazione di cui saranno resi noti nei prossimi mesi i dettagli”.

“Dopo anni in cui le Giunte regionali di centrosinistra hanno distrutto la sanità regionale e tolto servizi al nostro territorio, chiudendo reparti, depotenziando le strutture ospedaliere presenti e creando debiti tali da condurle ad un passo dalla chiusura,” concludono i Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia “oggi se i nostri ospedali continueranno a vivere è solo e grazie al lavoro dell’attuale maggioranza della Regione Umbria che sta riportando il territorio del Trasimeno e le nostre comunità ad essere centrali nella vita politica regionale, garantendo quella dignità che gli spetta di diritto.”

I consiglieri comunali Fratelli d’Italia del Trasimeno.