Fratelli d’Italia. “Asili nido, chiarezza sulla gara d’appalto e sul destino dei bimbi castiglionesi!”

(c.s) Non c’è che dire, le puntuali interrogazioni del Gruppo Fratelli d’italia si rivelano nuovamente efficaci: l’ultima, peraltro ancora non discussa in Consiglio Comunale, previsto inizialmente per fine mese, ma rinviato a data da destinarsi, forse proprio perché il Sindaco necessita di più tempo per prepararsi alla risposta, sta scatenando la reazione veemente dell’amministrazione ancora scottata dalla brutta, bruttissima figura fatta per la realizzazione della palestra delle scuole medie e il centro anziani, ottenuta grazie e solo dopo l’intervento del Gruppo Castiglionese del premier Meloni.

L’interrogazione, presentata il 13 gennaio scorso e tesa a far luce sugli esiti della gara che dal 1′ febbraio, quindi in pieno anno scolastico, vedrà cambiare la cooperativa che gestisce gli asili nido comunali creando grande instabilità per i bambini e i loro genitori, ha destato il Sindaco dai suoi impegni mondani, inducendolo a incontrare dapprima la cooperativa sociale aggiudicataria del bando (il giorno 20) e poi (il giorno 23) maestre e genitori dei bimbi degli asili nido, per rassicurarli sul loro futuro e su quello della loro prole.

Racconta chi ha assistito agli incontri che dopo uno stucchevole e scorretto, in quanto privo di confronto, comizio elettorale contro Fratelli d’Italia, rea di aver attenzionato la questione, (peraltro con una legittima interrogazione Consiliare ancora non discussa e quindi tutt’altro che pubblica, ma sappiamo bene quanto è suscettibile il primo cittadino e quindi gli perdoniamo questa scorrettezza nei confronti di tutto il Consiglio Comunale prevaricato nella discussione), il Sindaco avrebbe dato ampie garanzie e rassicurato maestre e genitori. Resta il fatto che non siamo i soli ad avere sollevato riserve in merito, visto quanto espresso, con riferimento a quanto di competenza (parte economica), dalle rappresentanze sindacali interessate.

Attendiamo pazientemente il prossimo Consiglio Comunale per avere, speriamo, l’ufficiale garanzia sulla continuità educativa per i nostri bimbi, ma ci riteniamo già comunque soddisfatti che la nostra interrogazione abbia destato l’attenzione sulla questione, anche se come sempre dopo e purtroppo mai prima…tanto di cappello per questo Sig. Sindaco…

Il Gruppo Fratelli d’italia Castiglione del Lago.