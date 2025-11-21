FDI Castiglione “ Per Burico la sicurezza dei cittadini non è una priorità ”

(comunicato stampa) Dopo gli ultimi episodi di criminalità, furti in abitazioni avvenuti nel territorio comunale, FDI Castiglione del Lago ha depositato una mozione finalizzata ad attenzionare all’amministrazione comunale la necessità di prendere provvedimenti in merito al controllo del territorio.

Nonostante il grande lavoro operato dalle forze dell’ordine presenti nel territorio, i cittadini hanno paura e non si sentono sicuri.

La mozione anzidetta impegnava il Sindaco e la Giunta ad adottare misure urgenti in materia di sicurezza nello specifico: procedere al potenziamento del servizio di videosorveglianza esistente; promuovere il coinvolgimento di tutte le forze di polizia presenti nel territorio per effettuare, unitamente alla Polizia Locale, servizi coordinati specialmente in ore notturne e serali; provvedere ad una riorganizzazione dell’ufficio della Polizia Locale prevedendo la possibilità di dare esecuzione al progetto, mai partito, di attribuire ad esterni qualificati il compito di formazione professionale degli agenti per le finalità sopra meglio indicate; rilanciare il progetto di controllo del vicinato a cui il Comune aveva aderito nel 2015, che prevede un rafforzamento della collaborazione tra cittadini e istituzioni, non in eventi sporadici ma con interventi mirati e costanti nell’ottica d’aumentare la sicurezza della comunità, anche attraverso la previsione di gruppi whatsapp che possano facilitare l’intervento delle forze dell’ordine; coinvolgere, se necessario, il Prefetto per agevolare un incremento delle stesse Forze di Polizia presenti sul territorio.

Inoltre FDI richiedeva la convocazione urgente della commissione sicurezza, alla presenza dei Comandanti delle Forze di Polizia e della Polizia Locale, che, nonostante trascorso più di un anno dall’insediamento, non è mai stata convocata dall’assessore competente.

Nonostante, ai sensi del regolamento comunale, fosse nelle facoltà del Presidente del Consiglio ammettere la citata mozione ed inserirla per la discussione all’ordine del giorno del Consiglio del 24 novembre p.v., anche se non era l’unica depositata dal Gruppo consiliare FDI, la maggioranza ha preferito rinviarne la discussione ad un successivo Consiglio, dimostrando che le priorità per questa maggioranza sono altre, come per esempio impegnare la Giunta ad esporre alle finestre del Comune uno striscione…che sicuramente sarà “la panacea” di tutte le guerre nel mondo.

Francesca Traica Capogruppo FDI Castiglione del Lago