Fabro. Incontro Informativo: sport, giovani, stile di vita e sana alimentazione

(comunicato stampa) Con la partecipazione dei ragazzi, genitori, tecnici e dirigenti si è svolto il terzo incontro informativo dell’ASD Fabro Valdichiana, previsto dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC nell’attività dei Club Giovanili di 2° Livello, dal titolo Sport e Giovani, Stile di Vita e Sana Alimentazione.

L’incontro è stato tenuto dalla Dott.ssa Giulia Somu, biologa nutrizionista, Il suo intervento è stato incentrato sul ruolo dell’alimentazione nell’atleta adolescenziale, evidenziando questa fase fisiologica che richiede un’alimentazione adeguata con determinati fabbisogni nutrizionali.

Si è soffermata sul binomio indissolubile tra alimentazione corretta e salute, come metodo di prevenzione e cura.

Ha posto varie domande ai ragazzi per indagare sui pasti che consumano al giorno per dare consiglio su quanti pasti devono consumare al giorno, come comporre i pasti, parlando di gruppi alimentari, macronutrienti, micronutrienti, e spuntini energetici per ottimizzare le condizioni metaboliche per lo svolgimento dell’attività fisica e fornendo un “recupero” muscolare ottimale post-esercizio.

In ultimo si è soffermata su come lo sport favorisca una percezione ottimale della propria immagine, migliorando anche la capacità di adattamento alla gestione degli impegni quotidiani, consentendo un buon controllo emotivo e aumentando la capacità di socializzazione.

L’obiettivo è quello di trasmettere ai giovani, alle loro famiglie e allo staff della società le giuste informazioni per la corretta alimentazione e per i comportamenti necessari per partecipare non solo all’attività sportiva in modo giusto, ma soprattutto per avere un’alimentazione e uno stile di vita corretti e più idonei per una crescita in salute e in armonia con il momento di sviluppo dei ragazzi.