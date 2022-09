Elezioni. Barbabella, Briziarelli, Gabrielli, Pasquino, Vinti, i candidati della zona. Divisa fra i due collegi.

La legge elettorale vigente consegna nelle mani dei vertici nazionali dei partiti le scelte circa chi, in base ai risultati, farà parte del nuovo Parlamento che si insedierà dopo il voto del 25 settembre. Per gli elettori che nella nostra zona si recheranno a votare la prima sorpresa sarà che lo storico comprensorio del Trasimeno, con rapporti con l’Orvietano, a cominciare dalla sanità, non esiste più. Era in condizioni di salute precaria anche negli anni scorsi e nelle precedenti elezioni, ma con il taglio dei parlamentari e la ridefinizione dei collegi, di fatto questa zona non esiste più. Metà va da una parte (Umbria 1) e metà dall’altra. (Umbria 2). Gli eletti passeranno da 16 a 9. Con tanti ringraziamenti a chi ha partecipato, nel vecchio parlamento alla definizione geografica dei collegi. Nel Parlamento uscente l’unica presenza della zona era quella del senatore Luca Briziarelli di Passignano, eletto nella Lega.

Veniamo comunque alle proposte fatte dai partiti, per le prossime elezioni. Noi ne abbiamo individuate cercando nelle liste cinque che possono essere ricondotte al nostro territorio. Può darsi che ci ne sia sfuggita qualcuna. Che non conosciamo. Ce ne scusiamo in anticipo.

Andando per rigoroso ordine alfabetico questi sono i nominativi e le forze politiche proponenti

Franco Barbabella, ex sindaco di Orvieto, proposto dai Civici X con il Terzo Polo ( Azione e Italia Viva)

Luca Briziarelli al Senato, con La lega, senatore uscente.

Ilaria Gabrielli, ex consigliere comunale di Città della Pieve; collegio proposta dal Movimento 5Stelle.

Manuela Pasquino. Segretaria Pd ed ex vice sindaco di Fabro

Stefano Vinti, di Magione, segretario del Pd Trasimeno.