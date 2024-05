Elezioni. 6 domande. Pippi. ” I concetti e le proposte di Tempi Nuovi – Popolari per Castiglione”

Ringraziamo Romeo Pippi di Tempi Nuovi – Popolari per Castiglione del Lago, lista che sostiene nelle elezioni comunali il candidato sindaco Matteo Burico, di avere risposto alle domande poste dal nostro giornale ai candidati ed alle forze politiche che nella nostra zona partecipano alle elezioni.

Quali sono questi quesiti strategici?

Perché un’impresa dovrebbe insediarsi qui e non altrove? Perché un’impresa già presente dovrebbe decidere di rimanervi? Perché un contribuente/famiglia, dovrebbe decidere di risiedere e contribuire qui e non altrove? Perché un talento dovrebbe decidere di lavorare qui e non altrove? Perché un turista dovrebbe scegliere di venire qui e non altrove? Perché uno studente dovrebbe venire qui a studiare?

“Credo che le domande siano sintetizzabili in un concetto che è quello della motivazione per cui aziende, famiglie, giovani e turisti decidono di venire e rimanere nel nostro territorio. Ambiente, storia,vivere sano rappresentano le motivazioni, secondo la mia esperienza con riferimento particolare a Castiglione del Lago,che accomunano chi ha fatto e farà la sua scelta di vita o temporanea.Declinerei le motivazioni partendo dall’ambiente che rappresenta un unicum sintetizzabile nel lago Trasimeno (4°d’Italia) e nelle splendide colline che si affacciano nella val di Chiana. Le campagne e i borghi ben conservati da una presenza costante di agricoltori che hanno rappresentato e ancora sono parte integrante dell’ economia del territorio, oggi c’è una particolare attenzione nell’ incremento di produzioni tipiche (vino,olio, zafferano)a forte valore aggiunto vista l’alta qualità dei prodotti. Oggi con lo stretto collegamento al turismo esperienziale gli agriturismi rappresentano una grande possibilità di sviluppo e di insediamento di attività collegate ripopolando i nostri borghi. Anche la presenza di attività artigianali e di recettiva beneficiano di un tessuto infrastrutturale,da migliorare e ampliare,che mette il nostro territorio al centro dell’ asse Nord-Sud,favorendo la possibilità di crescita.

Oltre all’ ambiente la storia/cultura è un motivo per l’insediamento di giovani e famiglie che trovano al Trasimeno e nelle vicine città storiche della Toscana e dell’ Umbria quell’ umus che permea il vivere quotidiano,a ciò va aggiunto che in un areale circoscritto c’è la possibilità di accedere ad un’ offerta formativa completa e con possibilità lavorative collegate all’ artigianato,al servizio socio-sanitario e ad un approfondimento demoetnoantropologico.

Da ultimo, sicuramente non per importanza,va considerato il sano vivere. Nei nostri borghi si vive con quella,ormai assente nelle città, socialità che rappresenta la storia dei nostri agricoltori e pescatori. Il conversare,il condividere gioie e difficoltà fa’ mantenere quell’ armonia familiare, scolastica e lavorativa che rappresenta un valore aggiunto inestimabile per i nostri giovani, adulti e anziani e immagino possa diventare un motivo di crescita economica ma soprattutto di rinnovamento del caotico modo di vivere che tanti danni sta’ provocando.

Ho cercato di sviluppare quei concetti che sono alla base della proposta di “Tempi Nuovi -Popolari per Castiglione del Lago”, gli stessi valori che ho portato e cerco di realizzare nel GAL Trasimeno-Orvietano.”

Romeo Pippi