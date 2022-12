Documenti. 2018. Sanità. ” Ma se vi facciamo l’elisoccorso!”. Il Consiglio di Stato e la Regione bocciano Tar, Montegabbione e Città della Pieve.

Se qualcuno scriverà qualcosa su questa “TELENOVELA DEGLI ESCLUSI” che riguarda la sanità dei comuni rivieraschi del Sud Trasimeno e di quelli del Pievese e dell’Alto Orvietano, deve soffermarsi a rileggersi con attenzione atti e misfatti dell’anno di Grazie 2018. Con le due sentenze pronunciate prima dal Tar dell’Umbria e poi dal Consiglio di Stato.

Sentenze? Si sentenze, perchè dopo qualche millennio dal diritto greco e romano, due secoli dalla Rivoluzione Francese, un secolo e mezzo dall costituzione dello stato unitario italiano, ottanta anni dalla repubblica democratica, mezzo secolo dalla costituzione delle Regioni, in questo dimenticato lembo di terra della dimenticata Terra di Mezzo, i diritti umani più inviolabili, per quanto riguarda i semplici cittadini, ed i loro più diretti rappresentanti, i Comuni, non si possono risolvere sul terreno della partecipazione e del confronto politico , ma su quello delle aule dei tribunali.

Cosa vedranno in queste due sentenze che hanno come protagonisti, da una parte il piccolo comune di Montegabbione, contro la Regione della Marini, e poi la Regione della Marini con il Consiglio di Stato presieduto dall’ex ministro berlusconiano Franco Frattini, contro sempre i piccoli comuni di Montegabbione e questa volta quello di Città della Pieve, più il Comitato Cittadino?

Vedranno trattati i loro problemi di salute, tramite l’insopportabile linguaggio giuridico i ìperspecialistico, a colpi di delibere e di atti programmatori. Chi avrà la briga di leggersi il tutto lo pubblichiamo integralmente a seguire. La sostanza dice che mentre il Tar aveva nella sentenza che si discute in appello, dato ragione al Comune di Montegabbione, per la parte riferita alla chiusura del Pronto Soccorso, Il Consiglio di Stato nega anche questa opportunità, portando due argomenti a favore della Regione. Il primo è quello che gli atti di programmazione regionale avevano già previsto da tempo tutto, fin dal 2014. E che per quanto riguarda il presidio di un ospedale e pronto soccorso di zona svantaggiata questo non è un obbligo ma soltanto una possibilità laddove non siano rispettati i tempi di soccorso. Tempi che secondo questo organo giudicante, sono rispettati per la presenza degli ospedali e dei relativi pronti soccorsi di Perugia, Castiglione del Lago ed Orvieto. Amen si potrebbe dire. E magari aggiungere un augurio a detti giudici di fare qualche esperienze del rispetto dei tempi di persona. Ma poi si aggiunge una chicca. Che va gustata, bile permettendo. Si aggiunge ed abbiamo estratto il passaggio dal corpo complessivo della sentenza proprio qui di seguito. Si aggiunge infatti che era in corso di valutazione il progetto di un elisoccorso al servizio di quest’area. Un Elisoccorso! Già era stata la promessa fatta dalla Marini in una affollata assemblea. Ma non avrei mai immaginato di trovarla nel testo di una sentenza e negli argomenti di una giunta che ha distrutto la sanità di questa zona, prima di trovare il becchino finale nella attuale nuova maggioranza. Non ho più seguito la vicenda. Ma mi pare di aver letto da qualche parte che sia stato deciso di fare l’elisoccorso a Foligno, in rapporto con le Marche. Ma guarda! Che fantasia! Dateci i 150 posti letto che ci spettano, con i relativi servizi qualificati. Poi fatevi l’elisoccorso dove credete, anche in cima al Monte Subasio!

(g.f)

Brani della sentenza….

In questa prospettiva, la delibera n. 227/2017 mostra di recepire l’esigenza di potenziare il servizio 118 a Città della Pieve a seguito della soppressione dell’ospedale e della riconversione in Casa della Salute, dato che dispone la contestuale adozione di un nuovo modello organizzativo dell’Area dell’Emergenza Urgenza presso la Casa della Salute comprendente una “postazione 118 H 24”, l’attivazione sperimentale di un “Punto di Prima Assistenza … consistente in una turnazione medica ed infermieristica H 24” e una “valutazione di fattibilità … per la realizzazione di una elisuperficie … con organizzazione di una postazione strutturata per il trasporto sanitario mediante elisoccorso H 12 diurno ed eventuale H 12 notturne come punto spoke dell’area del Trasimeno, integrato con il sistema di soccorso a terra”.

Dell’attualità di dette esigenze dà ulteriormente atto la AUSL, nel segnalare (cfr. nota 28652 in data 22 febbraio 2018, che manifesta l’intenzione di appellare la sentenza del TAR) che “come da programma, sono in fase di avanzata realizzazione i progetti relativi all’operatività di un’auto medica ed alla implementazione di una superficie per l’elisoccorso con funzione anche notturna”.

Pubblicato il 19/09/2018