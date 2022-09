Dimissioni vicesindaco pievese. Gruppo di maggioranza “L’ultimo confronto sul progetto di Natale”

“la diversità di opinioni, da sempre una nostra ricchezza”

Il gruppo di maggioranza del Comune di Città della Pieve prende atto delle dimissioni da vicesindaco, Assessore al turismo, commercio e attività produttive e da consigliere comunale di Lucia Fatichenti.

Una decisione inaspettata visto lo stretto rapporto di collaborazione sempre avuto con il Sindaco, in totale aderenza con tutta la programmazione e che andava aldilà del semplice rapporto di collaborazione istituzionale.

Ci dispiace che negli anni il vicesindaco e assessore Fatichenti si sia più volte trovata a lavorare e confrontarsi con punti di vista diversi dal suo, ma come in tutte le amministrazioni il punto di forza è proprio lo scambio di opinioni e il lavoro di squadra.

Ci dispiace, inoltre, che negli ultimi mesi, appena i pareri nella maggioranza non erano allineati con i suoi, il Sindaco e la squadra abbiano dovuto lavorare con la continua minaccia di dimissioni: il bene e l’interesse della Città devono venire sempre prima di tutto.

L’ultimo confronto è stato questo Giovedì in sede di riunione per fare il punto sul progetto del Natale, evento proprio di competenza dell’ex Assessore, durante la quale, di fatto, è stato presentato solo un preventivo per l’acquisto di alcune luci.

Per tale ragione si è aperta una discussione in considerazione del ritardo con cui si è iniziato a lavorare sull’evento e sulla visione non ritenuta soddisfacente da altri assessori che sostengono invece che l’iniziativa sia strategica per l’economia locale e che servano contenuti attrattori e idee innovative per attirare turisti nel periodo più importante dell’anno per gli operatori economici.

Dopo questa riunione sono arrivate le dimissioni, senza alcun preavviso e tramite PEC.

Queste riteniamo siano comunque scelte personali sulle quali non si debba sindacare, certamente però possiamo dire che il confronto, il dibattito e anche la critica sono, e devono restare, alla base di una vita democratica e amministrativa sana.

Le sue dimissioni anche da Consigliere sono un vero peccato per le persone che l’avevano votata e avevano riposto in lei delle aspettative di rappresentare la Città.

Il gruppo di maggioranza comunque saluta con immutato affetto l’ex Assessore Fatichenti e la ringrazia per il contributo sin qui apportato e conferma piena fiducia all’operato della Giunta, che adesso si arricchirà anche di nuova linfa e impulso.

comunicato stampa