Da giovedì torna a Ficulle “Calici di Stelle”,

(c.s) Da giovedì 3 Agosto a domenica 6 Agosto torna a Ficulle “Calici di Stelle”, l’evento a marchio nazionale estivo nato dalla collaborazione tra l’Associazione Nazionale Città del Vino ed il Movimento Turismo Vino.

L’antico borgo dell’Alto Orvietano si trasforma per l’occasione in una seducente vetrina a cielo aperto dei grandi vini dell’Etruria orientale. La manifestazione organizzata dal Comune di Ficulle in collaborazione con l’Asd Pro Ficulle coinvolge la Strada del Vino Etrusco Romana in provincia di Terni, la Strada del Vino Nobile di Montepulciano, la Strada dei Sapori della Valdichiana Senese e quella dei Colli del Trasimeno.

Un’interessante cooperazione quella tra le Strade del Vino per far conoscere ed apprezzare al meglio queste aree enologiche contigue ad alto profilo produttivo. Un connubio di territori dove la cultura del vino è così radicata nei secoli da contribuire alla storia del vino italiano con vere eccellenze enologiche conosciute in Italia e nel mondo.

Il tutto sarà accompagnato da stands gastronomici dove si potranno degustare ottimi piatti della tradizione ed assistere ad eventi culturali e concerti musicali.

Di seguito il programma completo :

GIOVEDI 3 AGOSTO

 Ore 18.00 Conferenza di apertura alla Rocca medievale

 Ore 20.00 APERICENA LUNGO LE MURA

 Ore 21.00 A Piazzetta : “in ARMONIA” con Aurelio BRUNI Pittore, Sabina BELEI al pianoforte, Francesca Bruni Soprano, CHERRIES ON A SWING SET a cappella vocal group con Veronica TROSCIA, Sara PARAGIANI, Chiara DRAGON!, Daniele BATELLA, Stefano BENINI

VENERDI 4 AGOSTO

 Ore 20.00 Lungo le mura – APERTURA PERCORSO DI DEGUSTAZIONE “I GRANDI VINI DELL’ETRURIA ORIENTALE” E TAVERNA CON PIATTI TRADIZIONALI.

 Ore 22.00 A Piazzetta : Concerto con “ACROSS THE BLUES”

SABATO 5 AGOSTO

 Ore 20.00 Lungo le mura – APERTURA PERCORSO DI DEGUSTAZIONE “I GRANDI VINI DELL’ETRURIA ORIENTALE” E TAVERNA CON PIATTI TRADIZIONALI.

 Ore 22,00 A Piazzetta Concerto con MAF MUSIC ALT FESTIVAL

DOMENICA 6 AGOSTO

 Ore 19.30 Lungo le mura – APERTURA TAVERNA CON PIATTI TRADIZIONALI e DEGUSTAZIONE VINI DEL TERRITORIO

 Ore 21.00 A Piazzetta GREEN MUSIC FESTIVAL con TRINH MEIH HIEN al violino e DANG ANH TWAN alla chitarra

 Ore 22.00 “Alla scoperta dell’ universo” dalla Rocca medievale con Yon Jairo